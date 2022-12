Pedro Sánchez acaba l'any amb l'anunci de noves mesures socials

El president del Govern, Pedro Sánchez, intervé durant una sessió plenària, al Congrés dels Diputats, el 21 de desembre del 2022, a Madrid (Espanya).

Aquest dimarts, el president del govern, Pedro Sánchez , compareixia davant els mitjans de comunicació- i la ciutadania- per explicar les mesures del tercer pla anticrisi que havia aprovat una hora abans el seu govern, en què ha estat el darrer Consell de Ministres de aquest 2022. Ho ha fet de manera solemne i sabent que, encara que la ciutadania esperava més - sempre és així - la seva proposta seria ben rebuda. Una decisió amb què ha volgut alegrar una mica més aquest final del 2022 en què ha passat de tot. No es relaxin perquè el 2023 portarà més tensió: any electoral a municipals, autonòmiques i generals. Aquesta darrera després que Espanya presideixi, al segon semestre, la UE, on Pedro Sánchez disposarà d'un gran aparador per a la seva projecció internacional.



El president Sánchez ha recalcat que les mesures vénen per beneficiar la classe mitjana - ja comença a adonar-se també d'aquest segment de la societat que s'ha vist com estava desapareixent - i la classe treballadora, que en realitat som tots els que vivim un salari. Deia Isòcrates: “Sigueu lents a resoldre i ràpids a executar” . Així hauria d?actuar Pedro Sánchez.



Des de fa temps, el president del govern venia utilitzant un format de compareixença de deixar anar el seu discurs, no acceptar preguntes i després aparèixer en una entrevista a una televisió “amiga”. En aquesta ocasió ha acceptat les preguntes dels periodistes acreditats –que no són tots– i encara que algunes semblaven pactades, ha respost a totes elles. Un cop més, com passa amb l'Espanya buidada, molts mitjans digitals continuen estant exclosos per una política de comunicació equivocada dels seus autors: Oscar López i Francesc Vallés, que no són periodistes i se'n nota.



La reacció dels diferents partits polítics ha proporcionat versions per a tots els gustos, especialment les dels partits de dretes, que consideren les mesures insuficients , com calia esperar. Perquè al final, com deia el mestre Quino, “hi ha més problemòlegs que solucionòlegs”.



La veritat és que el president del govern, aquest final d'any, ha volgut acabar-lo amb bones notícies, a l'espera que tot resulti com té planificat, encara que el president Pere Aragonés ha tractat amb la seva declaració institucional de Nadal, que se li ennuegués l'esmorzar en demanar un referèndum a Catalunya. Serà perquè “la taula de diàleg” ha quedat congelada?



Pedro Sánchez ha jugat una carta important a Europa amb la crisi energètica provocada per la guerra a Ucraïna que li ha servit per consolidar la seva imatge a l'exterior i també ha aconseguit reconduir les relacions amb els EUA, tan deteriorades. Ara, en espera de la presidència espanyola de la UE, amb dues cites importants: una cimera de mandataris a l'Alhambra que els deixessin meravellats i l'altra, al cor de la UE, Brussel·les, amb una cimera eurollatina americana. Un colofó a les portes de les eleccions generals que aprofitarà molt bé. Mentrestant, l'oposició continuarà criticant tot allò que fa, és el paper que ha de desenvolupar, però també en els grans temes hauria de donar suport a l'executiu. Això és fer política, allò altre és una altra cosa que, com deia Perich, “un polític és l'oncle que té solucions quan és a l'oposició i problemes quan és al govern”.