Espanya és un país de xafarders?

Isabel Preysler @ep

Que la crisi econòmica estreny, que la situació política està d'aquella manera, que la circulació està fatal amb tants artefactes rodants que propicien accidents. Que la contaminació mata, que la sanitat té llistes d'espera llarguíssimes, que els centres de salut estan pràcticament buits perquè des de la pandèmia les consultes es fan de manera telemàtica, que les administracions segueixen amb la cita prèvia que és més còmoda per a ells, no passa res. La gent no es mobilitza, protesta el mínim. La no protesta ha passat a ser la normalitat “anormal”. Això sí, als bars, comerços, mercats, reunions familiars o d'amics, la gent llarga de valent: es queixa de tot i posen els polítics de mitja volta. És la força que se'n va per la boca i treu del mig la força de les reivindicacions del dret a ser atesos com a persones, o com a contribuents.

Les persones no volen problemes, busquen alegrar-se la vida d'alguna manera i idealitzen com a mites cantants, actors-actrius, personatges que, gràcies a haver participat en algun programa de televisió on han explicat que s'han ficat al llit amb algun famosillo, viuen de vendre la vida. Fins i tot els futbolistes són estrelles per al públic. Hem arribat a un extrem on gairebé tot s'hi val. Hi ha massa gent que viu del conte, sense aportar res, - gràcies a les televisions- i que no són exemple de res, però que tanmateix estan diàriament als mitjans de comunicació explicant intimitats.

Els programes de xafarderia a les televisions, les revistes del cor i la premsa rosa tenen distrets el personal. Espanya fa temps que està pendent dels festejos, separacions, noves parelles, infidelitats que tenen la persona en suspens. Però aquest fenomen social no és només cosa de dones com alguns volen fer creure, no, els homes també estan en aquesta línia. Tant és així que fins i tot els diaris esportius ja compten amb una secció de xafarderia i es llegeix, així que l'etiqueta que només interessa a les dones ha passat a millor vida.