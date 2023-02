El poble intel·ligent com a solució a la despoblació

Foto: Flickr (Marc Sardon)

Un dels grans problemes que enfronta Espanya és la manca d?articulació del territori. La població es concentra en nuclis urbans de grans dimensions molt densament poblats, i, en general, no abunden els enclavaments de mida mitjana que contribueixin a distribuir-la de llarg a llarg del mapa, com passa en altres nacions europees. A tall d'exemple, al nostre país hi ha trenta ciutats de més de 200.000 habitants, sis de les quals superen el mig milió. En canvi, França –amb un 40% més de població– només compta amb onze ciutats de més de 200 000 habitants, i només Lió, Marsella i París passen del mig milió. Per la seva banda, Itàlia, amb gairebé un terç més de població, té setze nuclis urbans de més de 200.000, mentre que el Regne Unit, amb 67 milions d'habitants, presenta vint-i-dos.

El procés de despoblació del medi rural ve de molt enrere, tot i que s'ha accelerat molt en els darrers trenta anys, en part (encara que no només), per la revolució que han conegut les infraestructures de comunicacions del país. Paradoxalment, haver connectat amb vies ràpides els diferents punts de la nostra geografia, tant fèrries com carreteres, ha contribuït a aïllar grans zones de l'interior de la península. D'una banda, els grans traçats del tren d'alta velocitat i la xarxa d'autopistes han convertit les rutes en no llocs , seguint la terminologia de l'antropòleg francès Marc Augé ( Els «no llocs». Espais de l'anonimat . 1992).

Les carreteres abans travessaven les localitats i establien una connexió entre el viatger i l'espai que recorria; ara, “el paisatge pren les distàncies, i els detalls arquitectònics o naturals són l'ocasió per a un text, de vegades adornat amb un dibuix esquemàtic” . Els ferrocarrils, fins i tot els de llarg recorregut, antigament paraven als pobles, “les vies fèrries penetraven en la intimitat de la vida quotidiana” dels llocs que travessaven; avui, els trens passen sense parar a tanta velocitat que amb prou feines podem llegir el nom de les estacions que deixem enrere. Les vies de comunicacions ultraràpides han condemnat l'aïllament a àmplies zones de la nostra geografia, que s'han vist excloses de les rutes que abans vertebraven el territori.

D'altra banda, els avenços en les darreres dècades del transport per carretera han suposat que els grans nuclis urbans i les capitals de província han canibalitzat una part important de l'activitat econòmica del món rural. Davant de les carreteres de doble sentit d'abans, autovies de diversos carrils; davant del concepte del cotxe familiar com un símbol d'estatus, la possibilitat actual que tothom adquireixi vehicles cada cop més ràpids i potents. Tot això ha fet que el medi rural estigui millor connectat amb les ciutats, cosa que, lluny de beneficiar-lo, ha condemnat la seva activitat comercial. Antigament, recórrer distàncies d'entre 50 i 100 quilòmetres per passar una tarda de compres o de lleure era impensable pel temps que portava el desplaçament. Avui dia es tracta d'alguna cosa que fa la gent que viu als pobles de manera habitual, amb el consegüent efecte negatiu sobre el comerç i l'economia locals.

El cert és que el medi rural es mor, amb una població cada cop més escassa i envellida, i sense una economia sostenible més enllà de les activitats del sector primari. Les propostes de revitalització passen generalment per fórmules relacionades amb el turisme rural i amb l'explotació de productes regionals, però no sempre són alternatives sòlides que generin ocupació i oportunitats laborals suficients que puguin frenar la despoblació. Recentment, i especialment després de la pandèmia, s'ha plantejat la digitalització com a palanca de creixement per a aquestes regions. De fet, s'ha arribat a encunyar el terme smart village (poble intel·ligent) com a mirall rural de les smart cities . Tot i això, qualsevol solució en aquest sentit ha de tenir en compte que la tecnologia, per si sola, no resol res, no és un remei universal, i sempre deu com a part de polítiques més àmplies de desenvolupament.

El 2017, el document EU Action for Smart Villages incloïa una definició de poble intel·ligent: “són zones i comunitats rurals que aprofiten els seus punts forts i els seus actius, així com les noves oportunitats, per a la creació de valor afegit, i on es reforcen les xarxes tradicionals i noves per mitjà de la tecnologia de comunicació digital, de les innovacions i la millora de la utilització del coneixement en benefici dels habitants ”.

En aquest sentit, el debat que va tenir lloc dins del grup de treball de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural (ENRD) va treballar una definició més gran del terme intel·ligent, com una forma d'aportar coneixement sobre la transformació digital del medi rural. Una de les principals conclusions és que les tecnologies són un mitjà, i no un fi, per donar resposta als problemes concret que presenta cada territori. En aquest sentit, s'han d'utilitzar només quan siguin apropiades i necessàries.

D'altra banda, es destaca la necessitat que els mateixos actors locals prenguin la iniciativa per solucionar els problemes a què s'enfronta el seu territori, i que construeixin aliances entre si, és a dir, entre les institucions públiques, el sector privat i el municipi . Així mateix, cal ampliar el marc de relacions més enllà del municipi i establir-les amb altres municipis rurals i amb els nuclis urbans. Finalment, cal tenir molt present que no hi ha un model estàndard per a tots els territoris, i que la transformació digital ha d'adoptar una visió local, que aprofiti els recursos propis i endògens.