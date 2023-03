Per què les grans superfícies obliden posar seients?

Bancs a l'Avinguda Diagonal, a Barcelona @ep

Amb l'arribada de la democràcia, també les ciutats i els pobles es van anar transformant urbanísticament fins a arribar a la situació actual. Un canvi que fa la vida més agradable als seus habitants: municipis més accessibles –més o menys– zones verdes, complexos esportius, d'oci i un llarg etc. Encara que les noves generacions no siguin conscients d'aquesta transformació, els que tenen una certa edat en saben i ho valoren.

En aquest canvi d'imatge als carrers, passejos, parcs, jardins, han vist com s'hi ha anat incorporant mobiliari urbà que facilitin la vida quotidiana de la gent. Hi ha uns elements importantíssims que usen gairebé tots; els seients , bancs dels quals s'han dotat els espais que utilitzen totes les persones, especialment la gent gran, les que tenen problemes de mobilitat, que en disposen per quan estiguin cansades o les cames necessiten un respir. Però també la resta de la ciutadania que vol senzillament fer-lo servir. Aquest tipus de servei de gran ús és imprescindible i compleix una funció molt concreta. Així ho han entès els consistoris i hi han apostat, com ha de ser.

No passa el mateix amb els supermercats, grans superfícies, els mercats o qualsevol altre espai. Les direccions no han tingut en compte les persones grans, gent amb mobilitat reduïda, o algunes altres que utilitzen crosses per moure's. Si fan una volta per aquests recintes, en la immensa majoria no disposen de seients que puguin utilitzar quan les forces han arribat al seu límit i necessiten un temps per refer-se. Que no han pensat en aquest detall que pot ser “petit”, però no ho és? No ha arribat la transformació, la comoditat i la solidaritat amb què necessiten seure uns minuts, o una estona per recuperar forces i continuar comprant? Vist el vist, no. Moltes són les queixes dels afectats que reclamen uns quants seients a diversos punts dels establiments. En més d'una ocasió, els que no han pogut més, s'han assegut a qualsevol “caixa” propera que han trobat, per por de caure, com s'ha vist tantes vegades.

És hora també de la transformació i adequació de les zones comercials, no fos, sinó dins dels establiments, especialment els que tenen grans dimensions: facilitar l'accessibilitat és molt important, la dotació de seients també, es contribueix a fer que totes les persones puguin accedir-hi sense por de pensar que no podran acabar el recorregut. És urgent i necessari facilitar la mobilitat a tothom, encara que per aconseguir el seu objectiu hagin de fer unes quantes parades. Això sí, disposant d'un seient on descansar i continuar després la marxa, sense haver de dependre de ningú. A si que senyors de Carrefour, Alcampo, Leroy i altres, poseu-vos les piles i dotin de seients els seus espais . No és gaire car i contribuiran a fer-los les coses més fàcils i suportables als seus “clients”, que es tracta d'això.