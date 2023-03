Yolanda Díaz: “Amiguiños, sí, però a vaquiña polo que vale”

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz @ep

Les interioritats dels partits polítics són com la part del darrere dels escenaris d'un teatre. Només els que treballen en aquesta zona saben realment com es manegen els fils dels canvis de decorats. Els espectadors que assisteixen a l'espectacle veuen els actors dins dels decorats, sense saber com en un segon es pot transformar una escena en una altra gràcies a determinades persones que no es veuen. És la màgia del teatre, dels actors que interpreten cadascun la part del guió que li corresponen, amb especial interès en els actors principals, sense menysprear els secundaris, encara que el reconeixement sol anar per als artistes que ja han aconseguit l'etiqueta de estrelles.

En política, els intríngulis entre bastidors són els fils que mouen les escenes, amb filtracions interessades als mitjans de comunicació, segons convingui. És la gran obra de la política i els seus principals actors.

En la presentació “oficial” de Yolanda Díaz - en qualitat de vicepresidenta del Govern-, en la seva intervenció en la moció de censura presentada per VOX, a ningú se'ls va escapar que era el seu primer miting, el seu tret de sortida com a cap de llista de Sumar, amb Unides Podem o sense, i per descomptat sense primàries -que coneix bé com les prepara Pablo Iglesias, amb el qual ha trencat peres-. Díaz té molts defectes, però el d?ingènua i confiada no. Sap molt de conspiracions, deslleialtats i canvi de sigles quan ho considera beneficiós per a ella. Si no que ho preguntin a uns quants companys i polítics gallecs, entre ells Xosé Manuel Beiras, que després de trencar amb el seu partit el Bloc, va crear Anova i va aglutinar un grup de formacions polítiques d'esquerra: Alternativa Galega d'Esquerdas (AGE).

La fórmula d'AGE es va presentar a les eleccions autonòmiques de Galícia del 2012, amb un gran èxit en aconseguir 9 escons i posicionant-se com a tercera força política, per sobre del Bloc. Les coses no van anar bé per l'ambició desmesurada de Yolanda Díaz, volia controlar AGE. En aquest punt es va produir la ruptura de Beiras i Díaz, donant origen a un moviment “social” denominat Las Mareas que a les eleccions municipals del 2015 van aconseguir les alcaldies de la Corunya, Santiago i Ferrol. Aquest fenomen “polític” va servir a Yolanda Díaz com a trampolí per a la seva carrera política dirigida a Madrid. Però la cosa no va acabar aquí, sinó que de nou es va produir la ruptura que va donar origen a Galícia a Comú, plataforma amb què a les eleccions generals del 2019 Yolanda Díaz entrava al Congrés . Per això, amb el govern de coalició del PSOE i Podem, va arribar a formar part del Govern d'Espanya, gairebé res.

Amb la seva arribada al consell de ministres, Díaz va canviar la seva imatge, la seva forma de vestir i fins i tot el seu pentinat: una estètica totalment oposada a la de les seves companyes podemites -que un any després van imitar la gallega- havia de marcar perfil propi, ho va fer. El seu discurs també: amabilitat, flexibilitat, dolçor en la seva manera de parlar, però fermesa. Una barreja que desconcerta. Aquest estil de fer política l'ha catapultat a ser una de les ministres més ben valorades i li ha pujat l'ego.

Amb la marxa del govern de Pablo Iglesias i la designació a dit de Yolanda Díaz com a candidata a les properes eleccions generals pel mateix Iglesias sense comptar amb primàries, ha portat les ”diferències” amb Belarra i Montero que li tenen posada la proa, amb la inestimable ajuda del mateix Pablo Iglesias, que cada vegada que pot carrega contra ella. És una guerra per controlar la candidatura de Sumar que és com es diu el nou projecte polític - Quants ja van?- de Díaz, que està disposada a deixar fora les Podemitas. No les suporta encara que en política no hi ha res de cert.

Amb aquest panorama i l'anunci de Yolanda Díaz i el seu equip de presentar diumenge que ve Sumar, els nervis i el joc brut s'han desfermat en el partit de Pablo Iglesias que vol - pot passar de primàries- els primers llocs per al duo Montero i Belarra. Proposta que no convenç la líder de Sumar, que té el seu full de ruta traçat i sembla que no està disposat a sortir-se'n.

Les eleccions del 28-M seran un termòmetre per conèixer els resultats que pot aconseguir UP després de l'aplicació de les lleis polèmiques sortides del ministeri d'Irene Montero, que sembla que li poden passar factura. Díaz no vol que se la vinculi amb elles, per això marca distància. Amb elles, però també, amb Pablo Iglesias, a qui detesta.

Hi ha una frase gallega que de ben segur li haurà dit Yolanda Díaz més d'una vegada en els darrers temps a Pablo Iglesias: “ Amiguiños, sí, però a vaquiña polo que vale”. Crec que no cal traducció perquè s'entén perfectament. Doncs així hi ha les coses entre els dos polítics.