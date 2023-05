Tendències devolució sobre el mercat de treball

Foto: Europa Press

El futur del treball a mitjà termini es veurà afectat directament o indirectament per una sèrie macrotendències, algunes de les quals tenen a veure amb els núvols que planen sobre la situació internacional. La consultora GlobalData identifica la crisi de les cadenes de subministrament internacionals entre les més rellevants. La pandèmia del COVID-19 i els seus efectes persistents a l'economia xinesa, i, posteriorment, el conflicte rus ucraïnès, han creat problemes de proveïment i pujades disparades de preus en sectors com l'energia, la química, productes metàl·lics o l'alimentació, entre molts altres.

Una de les conseqüències directes d'aquesta disrupció de les xarxes d'abastament globals és la relocalització de la producció des dels països emergents de tornada als països d'origen, com una forma de garantir l'autosuficiència, almenys pel que fa a la fabricació de béns essencials. GlobalData afirma que en els darrers dos anys tres quartes parts de les empreses del Regne Unit han augmentat la proporció de proveïdors locals. Hi ha qui associa aquesta tendència amb una inversió del procés de globalització que porta en marxa tres dècades, de manera que avançaríem cap a un món menys connectat que l'actual, en què tornarien a primar els estats forts i les solucions locals als problemes, caracteritzat per barreres frontereres que limiten el flux de persones i mercaderies. De fet, el perill de la desglobalització va ser un dels temes que va abordar el Fòrum Econòmic Mundial a la seva reunió de Davos de maig de 2022.

Una altra gran tendència actual que afecta el món de les organitzacions, i que pot tenir impacte sobre el treball, és el compliment de criteris ESG ( environmental, social and governance ), és a dir, els factors ambientals, socials i de govern corporatiu que es prenen compte a l'hora d'invertir en una empresa. Més directament en el terreny de l'ocupació, GlobalData també identifica com una tendència postpandèmia l'abandonament en massa de la força laboral, el que s'ha anomenat “la gran renúncia” ( Great Resignation ), que implica que en alguns països quedin cada cop més llocs de treball sense cobrir. L'FMI calcula que, als EUA, el Regne Unit, el Canadà i Austràlia, a finals del 2021 hi havia entre el 50% i el 80% més places vacants que abans de la crisi sanitària.

Un dels grans temes de l'àmbit laboral que emergeix a la dècada passada és la gig economy , una economia basada en plataformes digitals, sota demanda centrada en treballs esporàdics i de curta durada, que són exercits per persones que reben una remuneració per cadascuna de les tasques realitzades. Tot i que es plantejava com un gran jaciment d'ocupació, en els darrers temps les empreses d'aquest sector s'han hagut d'enfrontar a aspectes legals que acaben amb el buit normatiu en què han basat l'enlairament. Així, els governs de diferents països han intervingut per garantir els drets dels treballadors d'aquestes plataformes, com va ser el cas dels Països Baixos amb l'empresa de repartiment de menjar Deliveroo, o Espanya, amb el cas Glovo el 2020, i la denominada Llei Rider, que garanteix els drets dels repartidors. Des de l'àmbit comunitari s'està treballant igualment en una directiva per millorar les condicions de treball a plataformes digitals. El temps dirà si la cobertura d'unes condicions de treball per als empleats no suposarà la fi de la rendibilitat d'aquest tipus d'empreses, basada tradicionalment en el tot val.

A les tendències geoeconòmiques, socials i polítiques cal sumar l'efecte que està tenint el desenvolupament tecnològic al mercat de treball. Novament GlobalData ens ofereix una panoràmica en aquest sentit, quan planteja un marc per al futur del treball caracteritzat pels cinc components següents: visualització, automatització, interpretació, col·laboració i connectivitat.

El primer element esmentat, la visualització, fa referència al fet que el treballador digital haurà d'utilitzar gràfics i imatges per presentar o transmetre la informació, atès que es veurà obligat a manejar, analitzar i interpretar grans volums de dades. D'aquesta manera, cobren cada cop més rellevància tecnologies com la realitat augmentada i virtual, els bessons digitals i les eines de visualització de dades. Es tracta d'un camí que s'espera que acabarà integrant els llocs de treball al metavers.

Després s'esmenta l'automatització com una manera que les màquines complementin el treball humà, i que està relacionada amb els robots industrials, els vehicles autònoms, la impressió additiva o els drones. D'altra banda, la interpretació tracta de la presa de decisions en entorns molt complexos fent ús d'ingents quantitats de dades i aplicant tecnologies d'intel·ligència artificial, especialment l'aprenentatge automàtic. L'àmbit de la col·laboració utilitza la tecnologia per facilitar el treball en equip i les relacions amb els clients, com les plataformes CRM, i, finalment, la connectivitat implica fer servir xarxes per millorar la comunicació i els processos, amb tecnologies com les que donen suport a internet industrial, l'estàndard 5G i l'internet de les coses en general.

GlobalData destaca també el metavers com a tendència a què es dirigeix l'evolució del lloc de treball, atès que constituirà un entorn virtual de col·laboració idoni per al treball en equip. Tot i això, reconeix que, a banda de pioneres com Accenture o Havas que comencen a generar experiències al respecte, la gran part de les empreses està a l'expectativa fins a veure com va evolucionant aquesta tecnologia i quines possibilitats reals ofereix.

Finalment planteja com a tendència el treball híbrid –combinar teletreball amb treball presencial– com un model que ha vingut per quedar-se després de la pandèmia.