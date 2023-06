El triomf dels diners digitals

Al llarg de les darreres dècades, l'efectiu ha anat perdent importància a favor dels pagaments electrònics. Al principi, les targetes van acaparar el protagonisme, especialment quan va començar a despuntar la compra per internet, però actualment cobren una importància creixent els pagaments per mitjans mòbils. Curiosament, aquest fenomen és més agut al món en desenvolupament, que ha passat directament d'economies dependents dels diners en efectiu a les transaccions mòbils, sense recalar en els diners de plàstic. La pandèmia no va fer més que accelerar una tendència en marxa, intensificant l'ús d'eina de pagament que impliquessin el contacte físic més petit entre terminals per evitar el risc de contagi. Tot i que encara queda molt per arribar a una societat sense efectiu -per a alguns no és un objectiu desitjable per l'amenaça que suposa per a la privadesa-, sembla molt probable que la base d'aquesta seran els pagaments a través del telèfon mòbil.

Es preveu que els pagaments sense efectiu augmentin més d'un 80% entre el 2020 i el 2025. D'acord amb l'anàlisi realitzada per PwC, la zona d'Àsia i el Pacífic anirà al capdavant amb un increment del volum de transaccions sense efectiu del 109% fins al 2025, que suposarà un 76% entre aquest any i 2030. El continent africà el seguirà amb unes xifres del 78% al primer període i de 64% al segon, i Europa es col·loca en tercer lloc, amb uns percentatges del 64 % i del 39%, respectivament. Presenten una menor expectativa de creixement Llatinoamèrica (52% i 48%, respectivament), i els Estats Units i el Canadà (43% i 35%).

Dins de les finances digitals, destaca el pes dels “diners mòbils” o el que el mateix, l'ús del telèfon mòbil com a instrument per fer transaccions econòmiques. D'acord amb les dades que ofereix GSMA, el 2021 el valor global de les operacions realitzades per aquest mitjà supero el bilió de dòlars. A més, hi havia registrades al món més de 1 350 milions de comptes de diners mòbils, deu vegades més que els existents el 2012.

Cada cop s'utilitza més el telèfon intel·ligent com una targeta física, ja sigui de dèbit o crèdit. Per això, és indispensable disposar d'un xip NFC al telèfon, perquè el mòbil es pugui comunicar amb el TPV (terminal en punt de venda). Però, en cas de no disposar de NFC, hi ha la possibilitat d'utilitzar apps que permeten fer transferències immediates, com Bizum, que s'ha convertit en una de les més populars atès que supera els 22 milions d'usuaris i acumula més de 1 400 milions transaccions des del seu llançament.

La tecnologia adquireix cada vegada més protagonisme en el sector financer. El consumidor es converteix ara en centre d'atenció substituint el producte, ja que gràcies al mitjà digital té més capacitat per accedir als mercats, i, per tant, el model de comercialització de les entitats s'ha d'ajustar a les noves necessitats que presenta. El volum de negoci digital del sector bancari no para de créixer. A Espanya, una enquesta de KPGM reflecteix que a Espanya el gener del 2021 gairebé el 40% de les entitats tenien més del 80% de clients digitals sobre el total, davant del 22% de l'any anterior.

L'ús de la banca electrònica cada cop està més estès entre la població espanyola. Una enquesta realitzada per Funcas a finals del 2022 estableix que el 72% de la ciutadania accedeix al seu banc en línia almenys una vegada a la setmana, i més de la tercera part ho fa diàriament, mentre que abans de la pandèmia només el 17 % ho feia. Per contra, la visita a la sucursal física cada cop és menor: només el 16,5% reconeix que ho fa almenys una vegada al mes.