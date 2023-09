Internet és la televisió del segle XXI

Foto: Europa Press

El mercat audiovisual ha experimentat profunds canvis al llarg de les darreres dècades. Els avenços en la tecnologia digital han introduït nous formats per oferir continguts, trastocant els models de negoci i obrint la competència a agents procedents d'altres sectors d'activitat ia companyies de creació molt recent, que conviuen amb les empreses tradicionals de radiodifusió en un entorn amb unes regles molt diferents de les que va conèixer el segle XX. Avui dia van marcant el pas del sector globalment noms com Netflix, una antiga empresa de lloguer de vídeo, Amazon, un gegant del comerç electrònic i plataforma de sistemes informàtics, HBO, que va néixer com a canal de televisió per cable, Apple TV, propietat d'una companyia de programari , o Disney+, creada per una productora de cinema infantil i juvenil.

Des del punt de vista tecnològic, el món ha passat de la televisió analògica (terrestre, per satèl·lit o per cable), a la digital en els seus múltiples formats: televisió en obert, televisió digital terrestre (TDT), per satèl·lit, televisió per IP , serveis de vídeo sota demanda OTT… Internet s'ha convertit en un canal fonamental per oferir serveis audiovisuals, aprofitant la revolució que han conegut les telecomunicacions en termes d'amplada de banda (fibra òptica, 4G i 5G), que permeten el consum en format streaming . És una modalitat que s'ha posicionat com la preferida al llarg de la dècada passada.

També des de la perspectiva dels models de negoci el moment actual presenta un espectre d'opcions variat. La televisió en obert continua depenent dels ingressos publicitaris, però de vegades ofereix continguts premium de pagament (per exemple, a Espanya hi ha Mitele Plus de Mediaset i Atresplayer Premium d'Atresmedia). Les operadores de telecomunicacions ofereixen televisió per IP com un plus dels seus serveis de connectivitat, i de vegades -com passa amb Movistar+-, combinen la subscripció amb la publicitat com a formes d'obtenir ingressos. Les principals plataformes OTT ( Over-The-Top ), com Netflix i HBO, funcionen sota el model SVOD ( Suscription Video On Demand ), és a dir, basant el servei en els pagaments per subscripció sense incloure publicitat, si bé a l'escenari actual es planteja que algunes d'aquestes empreses comencin a oferir en paral·lel continguts de forma gratuïta oa una quota menor, però incloent-hi anuncis. Tant Netflix com Disney+ van llançar la seva versió “bàsica amb anuncis”, a finals del 2022 als EUA, i en el primer cas ja s'ofereix a Espanya, mentre que la de Disney arribarà el novembre d'aquest any. En el cas d'Amazon, el vostre servei de vídeo està lligat a la subscripció al vostre servei Prime que garanteix el lliurament ràpid de les compres realitzades. En suma, hi ha gairebé tants models com players .

La importància que ha adquirit internet com a canal de consum de continguts audiovisuals queda palesa en la dada següent que ofereix IAB: a Espanya, el 82% dels internautes d'entre 16 i 75 anys utilitzen serveis de contingut audiovisual a través d'internet per a TV, independentment del dispositiu daccés. És una xifra de població que supera els 27 milions d'usuaris. Com cal esperar, aquest comportament no és homogeni entre la població de diferents edats, i són els joves els que més ús fan de la televisió connectada (87% dels menors de 30 anys), i els més grans els que menys (77% dels més grans de 50).

Una altra dada interessant que ofereix l'informe d'IAB és la rellevància que han adquirit les plataformes digitals –com Netflix, HBO o Atresplayer, per posar-ne tres exemples–, ja que el 87% dels usuaris consumeixen continguts per aquest mitjà. Els canals de TV a través de plataforma de televisió a APP (servei de streaming o STB d'operadora), com ara Movistar+ o Orange TV, tenen una difusió molt menor, ja que només són utilitzats pel 42% dels enquestats. No obstant això, cal advertir que aquests últims són serveis audiovisuals associats generalment als paquets integrats comercialitzats per les operadores, que inclouen a més connectivitat fixa i mòbil, per la qual cosa no estan oberts a qualsevol usuari d'internet com passa amb les plataformes OTT.