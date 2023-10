II Jornades d'AIREs: Feminisme, gènere i patriarcat

Aquest cap de setmana ha tingut lloc la II Jornada d'AIREs sobre feminisme, gènere i patriarcat a les Cotxeres de Sants a Barcelona.

Les activistes Silvia Aquil·les i Celia Jimeno han abordat el problema del SAP (Síndrome d'alienació parental) , terme, sense base científica, que oculta el maltractament i els abusos sexuals a la infància . Han explicat la violència silenciada per les institucions i com els mitjans i els partits polítics no parlen d'un tema tan seriós i terrible que pateixen tantes mares i fills. Totes dues han explicat, a través de les seves pròpies experiències, com aquesta forma de maltractament infantil a través d'abusos sexuals per part del pare estan acabant culpabilitzant judicialment les mares.

La doctora en antropologia Marina Pibernat , coneguda activista de Feministes de Catalunya , ha disseccionat la Llei Trans , i com estan influint les idees transgeneristes o queer en l'educació escolar, a través de xerrades que imparteixen de forma acientífica i antipedagògica, activistes trans, amb el clar objectiu de fomentar el proselitisme entre infants, encara sense criteri madur.

Pibernat ha desenvolupat les idees del llibre: La coeducació segrestada , escrit conjuntament amb Silvia Carrasco i altres educadores feministes, que faciliten eines per lluitar des de l'escola contra l'omnipresència del patriarcat i la seva influència ideològica.

Ha reflectit com el govern de Sánchez, a través del Ministeri d'Igualtat, està influint de manera especial a suplantar la realitat material i introduir idees transgeneristes reaccionàries en totes les etapes educatives, sense donar veu al moviment feminista crític amb la Llei. Pibernat també ha denunciat com els tractaments hormonals i de cirurgia en nens i adolescents, especialment noies, en declarar-se Trans i edat molt primerenca, s'estan convertint en dependents de la indústria farmacèutica de per vida, cosa que n'està multiplicant exponencialment els beneficis.

L'activista Cruz Leal ha desenvolupat el concepte d' explotació reproductiva; és a dir, la utilització dels ventres de lloguer com a forma d'explotació neoliberal i mercantilització del cos de la dona , que s'està convertint en un negoci suculent per a les agències de gestació subrogada, les clíniques i el turisme reproductiu; alhora que suposa una agressió greu contra les dones més pobres i vulnerables del món, en atemptar contra la seva dignitat i la dels nens, que són tractats com a mercaderies amb què fer negoci.

Aquestes II Jornades han estat organitzades i dirigides per la pedagoga Núria Galdón i el seu equip a la Secretaria d'Igualtat d'AIREs: Laura Torroba; Sandra Tirado i Maite Gallego , sent aquesta última la que ha assumit el relleu a l'àrea a partir d'ara.