La vida digital dels espanyols

Foto: Europa Press

Un any més l'agència We are social publica el seu informe digital sobre l'ús d'internet al món i, com en altres ocasions, ha dedicat una anàlisi específica al nostre país. Aquest treball s'ha convertit en una eina molt interessant per mesurar la penetració digital des de diferents aspectes, perquè, encara que la seva manera de mesurar els diferents indicadors pot diferir d'altres fonts, com ara les de la Unió Europea, la globalitat de la iniciativa fa que permeti fer comparacions amb altres països i amb les mitjanes mundials.

Les dades ofertes per a Espanya, referides al gener d'aquest any, donen 58 milions de connexions cel·lulars -equivalents al 122% de la població-, més de 45 milions d'usuaris d'internet -94,9% de la població-, i al voltant de 40 milions d'usuaris actius de xarxes socials, el 85,6% de la ciutadania espanyola. La proporció de connexions mòbils és una mica més baixa que l'àrea de referència, Europa occidental, que presenta una mitjana de 127% de la població, i menor que Europa del nord (133%) i Europa de l'est (147%). En canvi, la proporció d‟usuaris d‟internet és lleugerament superior a la mitjana d‟Europa occidental (93,5%), i també la d‟usuaris de xarxes socials (83,3%).

Pel que fa a la possessió de dispositius de connectivitat, el 97,5% de la ciutadania entre 16 i 64 anys disposa d'un telèfon mòbil, i pràcticament són tots intel·ligents, ja que el 97,4% posseeix un smartphone . En canvi, només tres quartes parts de la població disposa d'ordinador -portàtil o de sobretaula-, i gairebé la meitat de tauleta. Tots dos percentatges han baixat respecte de l'any anterior. Resulta preocupant aquest menor ús d'ordinadors, ja que per als usos més avançats d'internet -com la teleformació o el teletreball- el mòbil és un dispositiu sens dubte insuficient. Menys pes tenen les consoles de videojocs, que només estan en mans del 41% de la població, i els rellotges intel·ligents (43%). I, per descomptat, la tecnologia que segueix sense quallar és la relativa a la realitat virtual, ja que únicament el 5,1% de la ciutadania té dispositius per accedir-hi, si bé cal subratllar que aquesta proporció ha crescut un 27% en un any.

L'informe de We are social reflecteix per primera vegada el 2023 una lleugera caiguda anual en el temps que dediquem a internet (5 hores i 45 minuts de mitjana), una tendència en consonància amb la resta del món, però, en canvi, puja el emprat en consum de televisió -tradicional i d'internet-, de música en streaming i en l'ús de xarxes socials. La pujada interanual més significativa és la de temps dedicat a escoltar podcasts (14%), que a principis del 2023 es va situar en 40 minuts de mitjana. El 54,3% del trànsit web es realitza a través de smartphones , i el 43% mitjançant ordinadors de qualsevol tipus.

Les cerques d'informació són la principal activitat que fan a internet els espanyols i les espanyoles (71% dels usuaris), seguides de la consulta de les notícies d'actualitat (61%), i de l'accés a tutorials per aprendre a fer coses ( 60%). El 57% utilitza les xarxes per organitzar viatges i vacances, i també per mantenir el contacte amb amistats i familiars. A l'extrem oposat, només el 36% utilitza el mitjà digital per fer gestions digitals i per formar-se, sempre d'acord amb les dades que maneja We are social .

Les webs més visitades (entre setembre i novembre de 2022) són les de Google i YouTube, seguides de la del diari esportiu Marca , Twitter i Porno.Hub. De les pàgines espanyoles, destaquen les dels diaris As (lloc 6), El Mund o (11), Sport (14), 20 Minutos (15), Món Esportiu (16) i El País (17).

Altres estadístiques curioses d'ús d'internet són, per exemple, que més d'una cinquena part dels cibernautes ja utilitzen assistents de veu, com Aura o Siri, per fer cerques a la xarxa, i que fins al 43% en fa ús cada setmana de eines per a la traducció de textos de ja altres idiomes.

Pel que fa als mitjans socials, el 90,2% dels cibernautes accedeix a xarxes socials, utilitza una mitjana mensual de sis plataformes diferents, i els dedica 1 hora i 55 minuts diaris. Les motivacions principals són mantenir el contacte amb amics i familiars, ocupar el temps i llegir noves històries. La plataforma més utilitzada és WhatsApp (gairebé el 90% dels usuaris espanyols d'Internet), seguida d'Instagram (79,5%) i Facebook (72,5%).

Pel que fa a les apps més descarregades per la ciutadania, encapçala la llista la botiga de moda en línia Shein, seguida de Tik Tok i Telegram. El quart lloc és ocupat pel portal mòbil de serveis financers de Caixabank, i, després de WhatsApp i Instagram, apareix el programa Cl@ve de l'Agència Tributària.

Les finances digitals també van calant cada cop més a Espanya. El 97% de la població major de 15 anys va fer un pagament digital l'any passat, el 57,8% va fer una compra utilitzant un telèfon mòbil o internet, i el 53% va fer servir un telèfon mòbil o internet per transferir diners. Sobre les formes de pagament al comerç minorista, el 30% de les transaccions es va realitzar per mitjà de moneders digitals, el 47% a través de targetes de crèdit i dèbit, el 15% amb transferència bancària, i només el 3% amb efectiu .

D'altra banda, el 53,7% dels cibernautes ha comprat a internet setmanalment, el 19% ha adquirit aliments, i gairebé el 15% ha comprat productes de segona mà en línia . Els continguts digitals més comprats mensualment són els de vídeo a través de streaming , 38% dels usuaris d'internet, seguits de la música en streaming , que són adquirits pel 21,8%. El streaming es perfila com el mitjà de consum audiovisual preferit, ja que el pagament per descàrrega darxius presenta percentatges molt més reduïts: 7,9% dinternautes en el cas de les pel·lícules, i 8,9% en el de la música.

Són unes dades que demostren que la societat espanyola és cada cop més digital i que les nostres vides transcorren en molta mesura a internet.