La bona salut del videojoc espanyol

Un jove jugant a la PS4. Foto: Europa Press

El videojoc espanyol presenta molt bones perspectives devolució i és susceptible de convertir-se en una font dingressos i docupació. L'informe anual de l'Associació Espanyola de Videojocs (AEVI) destaca que el 2022 el sector va superar els 2 000 milions de facturació, sent una xifra que apropa al nostre país les que es manegen a França o al Regne Unit. La facturació física puja a 832 milions d'euros, descendint respecte de l'any anterior, mentre que la facturació en línia creix fins a 1.180 milions d'euros, més d'un 29% interanual d'increment. En conjunt, el sector ha crescut un 12% el 2022.

Els videojugadors espanyols superen els 18 milions de persones, i sembla que els homes tendeixen a jugar una mica més que les dones, 53% davant del 47% del total. Per edats, l'estrat de població que fa més ús d'aquesta forma de lleure és la situada entre els 11 i els 14 anys (84%), seguit del de 6 a 11 anys (79%) i del de 15 a 24 anys (71%) ). A mesura que avança l'edat, menor és el percentatge de persones que hi juguen, ia partir dels 35 anys no suposa ni la meitat del total. D'altra banda, a Espanya es juga una mitjana de 7,42 hores a la setmana, menys que a països del nostre entorn com Alemanya (10,2), el Regne Unit (9,6), França (7,9) o Itàlia (7,5). El dispositiu més utilitzat per jugar és la consola, seguida de l'iPhone i de l'ordinador.

El Llibre blanc del desenvolupament espanyol de videojocs 2022 publicat per DEV estableix que hi ha 605 estudis de videojocs constituïts al nostre país, un 34% més que el 2017; el número no ha deixat de créixer en aquest període. La meitat es troben localitzats a Madrid o Catalunya (un 25% a cada comunitat), i segueix en importància Andalusia que alberga gairebé el 16% del total. L'antiguitat mitjana del 60% dels negocis és de cinc anys o més, i una quarta part fa més de deu anys que està en actiu, cosa que dóna una idea de l'estabilitat del sector. També es posa en evidència que es tracta d'un sector atomitzat, en què predomina la microempresa, ja que el 66% té 10 o menys empleats, i, gairebé la meitat, menys de 5.

L'ocupació del sector no ha parat de créixer fins i tot amb la crisi pel mig, i el 2022 se situava en 9.893 treballadors. Les previsions apunten que arribi a les 13.200 persones el 2025. No obstant això, si als empleats del sector se li sumen els llocs de treball indirectes que genera i aquells treballadors freelance , el volum d'ocupació supera la xifra de 14.600. gènere, si bé continua sent una proporció baixa, les dones ja suposen el 24% dels professionals dedicats al videojoc, una xifra superior a la mitjana europea (22%), però inferior a països com Polònia (25%) o Sèrbia (30) %).

El Llibre blanc sobre aquest sector assenyala una sèrie de tendències de futur:

Els diferents ecosistemes s'estenen i les plataformes s'entrellacen gràcies a subscripcions i serveis. Per exemple, Microsoft i Sony han adoptat el joc Fortnite.

L'adopció per part d'Apple i Google d'eines per protegir la privadesa dels seus usuaris ha tingut un impacte immediat en la indústria del videojoc mòbil, ja que ja no resultarà fàcil accedir a les mètriques i els resultats de les campanyes.

La publicitat in-game es confirma com una font d'ingressos nova. Es tracta de publicitat inserida dins dels mateixos escenaris dels videojocs.

El contingut generat per usuaris s'ha expandit gràcies a la popularització dels metaversos i jocs f2p ( free-to-play ).

). La diversitat, igualtat i inclusió de minories i col·lectius poc representats continuen augmentant, encara que encara queda un llarg camí per fer per recórrer en aquest camp.

L'ús de la intel·ligència artificial genera un debat al sector: per a uns, pot afectar negativament el treball realitzat per humans; per a altres, suposa una eina per impulsar les creacions dels desenvolupadors.