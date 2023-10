La Terra no és plana: les proves definitives

Encara que sembli increïble que en ple segle XXI hi hagi persones que mal informades i molt mal influenciades creguin que la Terra és plana, per fer callar d'una vegada a totes aquestes persones aquestes són les proves definitives que la Terra no és plana:

Fotografies des de l'espai : Les imatges preses des de satèl·lits i estacions espacials mostren clarament que la Terra és un esferoide lleugerament aplatat als pols. Aquestes imatges proporcionen una visualització visual directa de la Terra des de l'espai.



Observació de vaixells Quan observem un vaixell allunyant-se a l'horitzó, primer desapareix de la nostra vista és el casc, i després el pal. Això és degut a la curvatura de la Terra. Si la Terra fos plana, el vaixell simplement es faria més petit a mesura que s'allunya, sense desaparèixer així.

Les estrelles canvien al cel : Les estrelles que es veuen al cel nocturn varien a mesura que et mous d'un hemisferi a un altre. Això és degut a que la Terra és una esfera i la posició relativa de les estrelles canvia depenent de la teva ubicació a la Terra. Si la Terra fos plana, les mateixes estrelles serien visibles en tot moment des de qualsevol ubicació a la superfície.



Efecte de la curvatura en els vols Els vols de llarga distància tenen en compte la curvatura de la Terra en planificar les seves rutes. Si la Terra fos plana, no caldria ajustar constantment les rutes de vol per mantenir la distància més curta entre dos punts.

Efecte de la gravetat La gravetat actua de manera consistent en totes les direccions a la Terra, cosa que és consistent amb una esfera. Si la Terra fos plana, la gravetat hauria d'actuar de manera diferent a diferents parts de la superfície, cosa que seria incoherent amb les nostres observacions.

Fenomen dels eclipsis lunars: Durant un eclipsi lunar, l'ombra de la Terra es projecta a la Lluna, creant un patró circular que és consistent amb la forma d'una esfera.



Navegació per GPS : Els sistemes de posicionament global (GPS) funcionen a tot el món i són precisos a causa de la forma esfèrica de la Terra. Si la Terra fos plana, els sistemes de GPS no serien tan efectius.

Experiments de vol: En vols de llarga distància, els avions poden volar arreu del món en rutes que segueixen la curvatura de la Terra. A més, els vols que segueixen rutes polars només són possibles en un món esfèric.

Aquestes proves i observacions científiques donen suport de manera concloent la idea que la Terra no és plana, sinó que té una forma esfèrica. Aquests fets han estat confirmats per dècades d'observació i evidència científica i són àmpliament acceptats a la comunitat científica i per desgràcia per part de la societat en general pel gran desconeixement i la desinformació.