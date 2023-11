Arriben les Leònides, la gran pluja d'estrelles fugaces del novembre

Les Leònides , una de les pluges de meteors més icòniques, han deixat la seva empremta en la història de l'astronomia i la ment dels observadors del cel. Si bé les Leònides són un esdeveniment anual que passa al novembre, la seva fama es deu en gran part a les seves impressionants tempestes de meteors, que al llarg dels anys han brindat espectacles celestials inoblidables.

El Cometa 55P/Tempel-Tuttle i el seu Paper Fonamental

El nucli d'aquesta pluja de meteors és el cometa 55P/Tempel-Tuttle. La seva òrbita el porta a través del sistema solar interior, i és quan s'acosta al Sol, al punt més proper anomenat periheli, que les Leònides donen el seu millor espectacle. El periheli és l'etapa de l'òrbita en què el cometa està més a prop del Sol, i el seu pas per aquesta regió desencadena l'alliberament de partícules de pols i enderrocs que eventualment es converteixen en els meteors que veiem a la Terra.

Tempestes de Meteors Històriques

Les Leònides s'han guanyat el seu lloc a la història de l'astronomia gràcies a les impactants tempestes de meteors que han causat al llarg dels anys. Algunes de les tempestes de meteors més famoses de les Leònides van ocórrer el 1833, 1866, 1966, 1999 i 2001. En aquestes dates, els observadors afortunats van ser testimonis de pluges de meteors tan intenses que semblava que les estrelles fugaces queien del cel .

La Ciència Darrere de l'Espectacle

Aquestes tempestes de meteors, especialment notables el 1833 i 1966, es deuen a la densitat de partícules alliberades pel cometa Tempel-Tuttle durant el seu passatge prop del Sol. Quan la Terra travessa aquests densos núvols de partícules, es desencadena un espectacle de meteors excepcional . Centenars o fins i tot milers de meteors poden il·luminar el cel en una sola nit, deixant els observadors en un estat de sorpresa i admiració.

Preparant-nos pel Futur

Tot i que les Leònides no sempre produeixen tempestes de meteors espectaculars, la possibilitat de futurs esclats d'activitat és una raó per continuar observant aquesta pluja de meteors. Les tempestes de meteors de les Leònides són un recordatori de la bellesa i la imprevisibilitat del cosmos, i cada any brinden als astrònoms i entusiastes de l'espai l'oportunitat de contemplar un espectacle celestial que ha captivat la humanitat al llarg de la història.

Així que, si vols presenciar un espectacle estel·lar veritablement sorprenent, mantingues un ull a les Leònides, especialment quan el cometa Tempel-Tuttle s'acosti al Sol en la seva òrbita, ja que qui sap quan la propera tempesta de meteors memorable pintarà els cels nocturns. L'astronomia mai no deixa de sorprendre'ns!

Malauradament, sembla que la Terra no trobarà densos núvols de runa fins al 2099. Per tant, quan el cometa torni el 2031 i 2064, potser no hi ha tempestes de meteors, però potser veurem bones mostres d'activitat de les Leònides amb taxes superiors a 100 per hora. Però aquest any 2023 podem intentar observar-la:

Detalls de la pluja: – Radiant : 10:17 +21,6° – ZHR : 15 – 30 meteors per hora. Velocitat: 70 km/s. El radiant s'ubica millor al cel del nord-est durant l'última hora abans del crepuscle matutí, quan el radiant es troba més alt en un cel fosc. Les Leònides es poden veure des de l'hemisferi sud, però les condicions d'observació no són tan favorables com les del nord de l'equador.

Pròxim bec : les Leónidas arribaran al seu proper bec a la nit del 17 al 18 de novembre de 2023.

Tenen el període d'activitat entre el 5 i el 30 de novembre i aquest any el màxim s'espera per a la nit del 17/18 de novembre , no s'esperen més de 15-30 meteors per hora en el moment de màxima activitat que sol durar unes quantes hores.



Les Leònides han donat uns espectacles tremends en forma de tempestes de meteors , la més recent va ser el 17 de novembre de 1999 , tempesta que vaig poder observar i que em va deixar meravellat, desenes de meteors per minut, milers de meteors per hora, va ser un espectacle increïble. Era com un castell de focs artificials de diferents brillantors i colors, però això sí molt ràpids, les Leònides són estrelles fugaces molt ràpides (71 km/s).

Cal abrigar-se bé i prendre alguna cosa calenteta i buscar un lloc còmode i allunyat de la contaminació lumínica . Llegeixo començarà a observar-se bé (encara que molt baix encara) a partir de la 1 de la matinada (hora de la península), però no serà fins a les 4 quan estigui molt alt, per tant cal matinar molt.



Recordeu que no cal utilitzar telescopi es veuen a simple vista i sempre cal mirar llocs allunyats del punt des d'on semblen radiar els meteors, així observarem molts més.