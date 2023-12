Meravelles de la galàxia: el Cúmul de l'Arbre de Nadal

Foto: José Vicente Díaz

L'objecte NGC 2264, també conegut com a “Cúmul d'Arbres de Nadal”, mostra la forma d'un arbre estel·lar amb la brillantor de llums de colors molt nadalenques.

NGC 2264 és un cúmul d'estrelles joves, amb edats entre un i cinc milions d'anys, a la nostra Via Làctia, a uns 2.500 anys llum de la Terra. Les estrelles a NGC 2264 són més petites i més grans que el Sol, des d'algunes amb menys d'una desena part de la massa del Sol fins a d'altres que contenen al voltant de set masses solars.