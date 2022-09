President de la Generalitat, Pere Aragonès / @EP

La política catalana viu les hores més convulses dels últims mesos. El desenteniment entre ERC i Junts és cada vegada més gran i amenaça de dinamitar el Govern, més encara si és possible amb la decisió de Pere Aragonès de cessar Jordi Puigneró com a vicepresident del Govern. “He decidit cessar el senyor Jordi Puigneró, vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori. És una decisió que em fa mal, però és un pas necessari perquè les institucions de la Generalitat no poden estar permanentment en qüestió”, expressava el líder d'ERC en una roda de premsa convocada més enllà de les 11 de la nit de dimecres passat, després si ha suspès la seva agenda per reunir-se durant tot el dia.

L'última topada -una de tants des de fa molt de temps- va arrencar aquest dimarts al Debat de Política General, quan Albert Batet , el president de Junts a la Cambra, va plantejar la possibilitat de celebrar una qüestió de confiança cap al govern de Pere Aragonès.

Junts va plantejar tres demandes al Parlament: establir una direcció de coordinació estratègica independentista, que la taula de diàleg se centri exclusivament en l'autodeterminació i l'amnistia, i la coordinació d'ERC i Junts al Congrés. En cas de no complir el pacte de manera íntegra, la tercera força política més votada a Catalunya proposava la qüestió de confiança que Aragonès va valorar com una “deslleialtat” que no té cabuda en una coalició de govern. Precisament aquesta deslleialtat és la que ha portat el president a cessar Puigneró, ja que el màxim representant de JxCat a l'executiu sabia la reclamació que llançaria Batet i no va advertir Aragonès amb antelació.

Aquesta amenaça va ferir (manca veure si de mort) ERC, ja que Aragonès podia haver estat a punt d'haver de dimitir. Segons el mateix Parlament de Catalunya, “la presidència de la Generalitat, amb la deliberació prèvia del Govern, pot presentar qüestions de confiança, amb les quals pot demanar explícitament el suport de la cambra al seu programa, a una declaració de política general o a una decisió de transcendència excepcional Si una qüestió de confiança no té el suport de la majoria simple dels membres del Parlament, el president i el Govern han de dimitir i s'inicia el procés per a una nova investidura d'un candidat a la presidència de la Generalitat ".

Dimecres va ser el "dia-J", o "dia Junts", ja que es van passar literalment tot el dia reunits per decidir què fer: Marxar del govern? Quedar-se? La decisió es va quedar a mig camí: romandre al Govern de moment, però consultar els militants el mes d'octubre si han de seguir o no. Per tant, l'estabilitat de l'organisme català queda, literalment, a les mans dels votants de Junts.

PROBLEMES DE LLUNY

Aquesta és potser la topada més sonora, però ni de lluny l'única que han tingut les dues formacions polítiques. Cal recordar, entre d'altres, que Junts es va negar a fer acte de presència a la taula de diàleg amb l'Estat . La formació de Laura Borrás considerava que el diàleg entre les dues parts no conduirien a res, i Jordi Turull ha dit que Junts "no es deixaria arrossegar per cants de sirena interessats o enverinats ni intimidar per les males arts de l'Estat". Dues clares postures que deixaven entreveure les espurnes per les dues parts.

Però sens dubte, un dels pitjors episodis va ser el de la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament. La líder de Junts la van relegar d'aquest càrrec perquè tenia pendent un judici oral per corrupció, cosa que, segons l'article 25.4 del reglament del Parlament, l'obligava a ser suspesa. ERC va ser un dels partits que va votar a favor el seu cessament, cosa que va esquerdar més les relacions.

Per tant, aquesta era potser l'oportunitat que esperava el partit de Junts per atestar un cop important a ERC, cosa que no els ha anat ben bé tenint en compte que ha acabat amb el cessament del vicepresident Puigneró.