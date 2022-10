Dalmases i Borràs / @EP

ERC, la CUP i els comuns han registrat aquest dimecres una sol·licitud conjunta per convocar la Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament per abordar el cas del diputat de Junts Francesc de Dalmases per la polèmica provocada per la discussió que va mantenir amb una periodista del programa 'Faqs' de TV3.

En un comunicat, han recordat que abans de l'estiu diversos grups ja van instar a demanar a aquesta comissió que elaborés un informe sobre si la conducta de Dalmases havia contravingut el codi de conducta de la Cambra , encara que no s'ha tornat a convocar la comissió.

Això es produeix després que dimarts Dalmases dimitís com a vicepresident del partit i com a portaveu de Junts a la comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del Parlament però no com a diputat a la Cambra.

Fonts de la Mesa del Parlament han assegurat que ara com ara no han rebut cap sol·licitud ni proposta formal sobre aquest assumpte, tampoc la petició de l'informe que el diputat de Junts i president de la Comissió de l'Estatut del Diputat, Jaume Alonso-Cuevillas, ha assegurat que se sol·licitaria.

Les mateixes fonts han recordat que va ser el mateix òrgan rector de la Cambra el que va sol·licitar fa tres mesos a la Comissió de l'Estatut del Diputat “verificar” si el comportament de Dalmases es va adequar al Codi de Conducta del Parlament.