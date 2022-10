Les coses que estan passant

BARCELONA ESCENARI D'UNA BATALLA CAMPAL

Moltes han estat les enquestes que sobre Barcelona mostren realitats diferents, totes passant alhora que fan dubtar fins i tot al més convençut. Però, si les imatges valen més que mil paraules, fotografiar una pancarta amb un “Fora Colau” és un indicador petit del que es cou a l'interior de molts barcelonins.

L'altre temps Gran Via de les Corts Catalanes plena de banderes ara s'intueix escenari d'una nova batalla local, a tan sols 7 mesos d'una de municipals renyides ia cara de gos. Cada vot comptarà i el que és un clam popular és “Colau, no”.

Xavier Trias és a les travesses i l'equip de Junts i molts barcelonins en tenen un grat record com a alcalde de Barcelona. Pel que descarta-ho és un error, atès que en els debats hi aflora la saviesa de qui sap que parla i com explicar-ho senzill. Per poc que comenci la seva campanya, el que va ser es tornarà possible a la ment de molts, com aquesta cosa esperada des de fa molt de temps. És una opció forta, i molt viable, atès que parla clar i té al cap una Barcelona cosmopolita, oberta, forta i líder. Ell en si mateix és una marca que agrada.

Ernest Maragall, cap per ERC , té una ment europea avançada i una experiència gestora incontestable, coneix el consistori barceloní com el palmell de la mà, de manera que a les enquestes li va bé. Però li juga en contra que segueix sent per a molts barcelonins un gran número dos, que no pas un número u. L'època de Pasqual Maragall l'acompanya per bé i per mal i ell juga amb la seva marca familiar, és un Maragall amb totes les conseqüències. Ser la crossa de l'equip de govern barceloní, durant tota aquesta legislatura, és una cosa que també tots han vist de prop i que tingui al cap els comuns com els seus futurs aliats consistorials per sobre del PSC, no l'ajuda en res, els seus desafectes personals amb els socialistes li poden passar factura i fer-li perdre vots a Barcelona, perquè els que esperava recollir de Junts segurament faran el camí contrari. Maragall enriqueix el debat amb les seves idees sobre Barcelona i porta els qui l'escolten a la reflexió profunda sobre el model de ciutat que cadascú vol. Però l'última decisió la té a les mans els barcelonins .

Jaume Collboni ha guanyat des de les ombres, i entre elles, cos d'alcalde i imatge de renovació, amb un equip sòlid al darrere i el PSC disposat a reconquerir la barra de comandament barcelonina. Manté una magnífica relació amb els seus predecessors. Les enquestes comencen a voler-ho més ia les distàncies curtes a la gent no li disgustaria tenir-lo com a nou alcalde. S'ha ocupat de les finances del consistori, àrea en què el PSC sempre ha destacat, deixant a les arques diners suficients per a inversions i projectes que transformin la ciutat. Ell creu en si mateix, el seu equip creu en ell i el seu partit li dóna suport. Ha sabut fitxar assessors al seu voltant, caure dret a qualsevol polèmica i té una imatge intacta i impol·luta. Ha governat en silenci esperant el seu moment i aquest ha arribat perquè són molts els barcelonins els que hi veuen, un indici d'esperança, aquesta força que mou el món, els vots i la gent volent assolir una mica millor.

D'aquesta manera Colau té bons, durs i difícils contrincants a les properes municipals de 2023. Però, sobretot, té front així el que més li ha de preocupar, a molts, molts, molts , veïns "amb dret a vot" emprenyats de tots els racons de Barcelona. És l'èxit de les dues legislatures i voler optar a una tercera per obra i màgia dels seus "col·locats a dit".

Pel que fa a la resta de formacions polítiques, totes ho tenen molt però que molt difícil per revalidar o aconseguir la seva presència al consistori barceloní. El culebró de la plataforma Barcelona pel Canvi-Ciudatans en aquests quatre anys serà recordada com el fracàs més gran d'experiment polític de la ciutat comtal. Al PP les refregues internes han donat més d'un titular i dos, amb un Josep Bou en retirada . La CUP ni hi és ni se l'espera, perquè juguen en una realitat paral·lela. Valents, no surt en cap conversa d'un barceloní de carrer, i per això tots els experiments posteriors, sota el paraigua de diverses sigles més, estan cridats al fracàs sense haver-los donat temps a donar-se a conèixer. Tal com.

LA GENERALITAT SEGUEIX FUNCIONANT

La ruptura del govern de coalició a Catalunya entre ERC i JxCAt és una cosa singular. Pocs s'esperaven a les travesses que Junts donés un cop de porta i marxés com ho ha fet a "mitjà fer de tot" del Govern de la Generalitat. El President Aragonès tampoc no esperava una moció de confiança del seu soci de govern de cop i volta al Parlament. I entre sorpresa i sorpresa, Catalunya està pendent d'uns pressupostos necessaris que ningú no sap què passarà amb ells.

El País o el partit?, l'interès propi o l'interès general? En el relat de dires i diretes, acusacions i contraacusacions, els que s'han ficat dins un dels seus com a "independent" són els comuns, que neguen la gran i en saben la menor. Gemma Ubasart és la nova consellera de Justícia, i propera al corrent català " procés constituient ", que de moment, ha frenat les mesures contra les "okupacions" mafioses de pisos que tant reclamaven els consistoris catalans i tan avançada tenia Junts quan governava . Cal recordar que Lourdes Ciuró, va presentar una bateria de mesures legals per oferir contestació a la incomoditat de municipis i comunitats de veïns davant de la convivència que desenvolupen certes Okupacions. Pel que fa a la "xita callant", Ubasart va tirant milles i ja es poden imaginar, fins i tot sense tenir gaire imaginació, que poden votar els comuns al Parlament més enllà del soroll de dame, treu, poso, estira i arronsa després d'aquesta pantomina de taula de negociació pressupostària. O no? Doncs això.

AQUESTS PROJECTES QUE AVANÇEN

El cas és que la Generalitat amb els nous consellers al capdavant segueix funcionant com un rellotge. I d'aquesta manera es van fent realitat projectes concrets que són passos cap a una independència real, sense presses però sense pauses, i sense fer gaire soroll. Però de què els parlo?

Us parlo, per exemple, de la creació de l'empresa energètica de la Generalitat que és el consumidor d'energia més important de Catalunya. Els parlo del cable intercontinental que permet a Catalunya tenir accés independent a Espanya a internet. Són coses poc espectaculars, però importants, rellevants, que si ho pensen bé tenen un full de ruta molt clar. L'autosuficiència catalana. En aquesta nova estratègia política de fets consumats i poc soroll, Catalunya avança. Gust o disgusti i és una realitat. Penseu-ho un parell de vegades.

EL NOU DNI

Aquest any han renovat el DNI ?. Els convido a fer-ho perquè es quedaran a quadres amb un element que resa que vostès, jo i tots pertanyem al REGNE D'ESPANYA . Potser per a vostès ha passat desapercebut però aquest petit canvi d'imatge els asseurà genial, a molts catalans, sobretot, els que senten que el seu regne és un altre. Aquí els deixo una foto. No riguin gaire, però vagin prenent nota, que aquí cadascú va guanyant les batalles com pot.

En fi, llegiu, penseu i arribeu a les conclusions que més us agradin. Per què, què en sabré d'això i d'això altre?. Fins a la propera!.