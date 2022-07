Després de Canàries, situada com la comunitat amb llistes d'espera més llargues, Cantàbria té una llista d'espera de més de 8 mesos/ @EP

Un total de 43.639 persones es troben esperant a ser atesos per una fisioterapeuta als hospitals de la sanitat pública d'Espanya, segons indica un estudi realitzat pel Sindicat d'Infermeria SATSE. De la mateixa manera, Canàries és l'autonomia amb més temps d'espera dels pacients, que poden arribar a romandre a les llistes durant més de 15 mesos (469 dies).

Tal i com assegura la SATSE al comunicat emès aquest dijous, hi ha una clara manca de plantilles de fisioteràpia per a poder atendre de manera ràpida i àgil al conjunt de la ciutadania, una situació que l'organització sindical porta anys denunciant. És per això que l'informe en qüestió recopila informació d'hospitals de les diferents comunitats autònomes, on hi ha significatives llistes d'espera.

D'entre els aspectes que valora l'estudi, s'inclou el temps màxim d'espera d'un pacient per a ser atès per un professional de Fisioteràpia. Després de Canàries, situada com la comunitat amb pitjor servei en aquest sentit, Cantàbria té una llista d'espera de més de 8 mesos (261 dies); Galícia, més de set mesos (227 dies), i Andalusia, més de sis mesos (197 dies). En conjunt, la mitja de les comunitats autònomes analitzades és de prop de cinc mesos (152 dies). L'estudi, però, no ha pogut recollir dades d'Extremadura, Comunitat Valenciana i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

A tenor d'aquestes dades, el Sindicat d'Infermeria reitera la urgent necessitat que el conjunt dels serveis autonòmics de salut augmentin les seves plantilles de fisioterapeutes, convocant un major nombre de places per a aquests professionals. “Les diferents administracions sanitàries segueixen sense apostar per uns professionals sanitaris molt necessaris en l'actualitat, i que ho seran encara més en el futur, donat el cada vegada major nombre de persones d'edat avançada, el ritme actual de vida que sofrim, l'increment dels problemes osteomusculars i de les lesions per l'activitat física, o els postoperatoris”, afegeix.

Així mateix, el Sindicat d'Infermeria reclama a totes les conselleries de Sanitat un increment substancial dels àmbits d'actuació en els quals els fisioterapeutes poden i han de prestar les cures pròpies de la seva professió, tant als hospitals com els centres de salut, ja que, en l'actualitat, la seva labor fins i tot és infravalorada, dependent i poc reconeguda quan és fonamental per a millorar la salut, benestar i qualitat de vida de les persones.

D'un altre costat, SATSE recorda que, davant la falta d'oportunitats laborals en la sanitat pública, la gran majoria de fisioterapeutes espanyols han de prestar la seva atenció en el sector privat on les seves condicions són encara pitjors, en sofrir jornades de treball extenuants amb una elevada sobrecàrrega de pacients i un reconeixement retributiu molt deficient.