La resiliència d'Aris Papadopolus

Des de fa temps volia posar mà a la versió en espanyol d'un llibre sota el títol de “Resiliència: La sostenibilitat suprema” i que té com a objectiu donar-nos lliçons de com desenvolupar un entorn que es construeixi fort i segur davant les amenaces de la natura. Preocupació tan antiga com els primers assentaments humans, i els romans tenien normes per a contratemps i altures mínimes de construcció. L'interès per aquests temes me'ls va obrir el meu pas pel SELA on des de fa més d'una dècada el tema dels desastres naturals ha format part de la seva agenda i programa de treball. No van ser pocs els esdeveniments i reunions en què vam participar escoltant els experts sobre la realitat i efectes dels anomenats desastres naturals i l'angoixa que els produeix veure els grans reptes que tenen els països per endavant per desenvolupar polítiques públiques que precisament tracten el tema de manera integral. Recordo que l'expert i amic a qui dedico aquest article i que tanta petjada positiva deixo al nostre país quan va estar a càrrec de la defensa civil, em va corregir en una oportunitat referint-se al tema dels desastres naturals en els següents termes;” cal deixar de parlar de desastres naturals, doncs els desastres, encara que estiguin associats a fenòmens físics naturals, no vol dir que els desastres siguin naturals, ja que són producte d'accions de la societat (esdeveniments de construcció social) i poden prevenir-se. És convenient referir-se als esdeveniments com a associats a fenòmens naturals. És necessari abandonar el camí cap al canvi de cultura sobre el tema dels desastres”.

L'autor d'aquest important llibre , Aris Papadopoulos, és un nord-americà d'origen Grec que té la virtut de venir de la indústria de la construcció i no de la burocràcia internacional, cosa que li permet ser especialment sincer i crític sobre la incapacitat de les nostres societats de contenir els desastres que originen esdeveniments de la natura precisament per la visió de desenvolupament que sobrepassa límits que cal respectar perquè les nostres ciutats i comunitats no siguin tan vulnerables. En la seva anàlisi demostra que la manca de polítiques públiques i els interessos corporatius són sovint les causes dels estralls que observem després d'un esdeveniment propi de la natura.

Ens assenyala que només 5% del nostre temps ho passem a l'aire lliure, cosa que demostra que en general sempre estem al voltant d'una cosa construïda per la qual cosa estem la major part del temps subjectes a ser víctimes d'esdeveniments imprevistos, siguin incendis, terratrèmols, huracans etc. .

Aquest enginyer i autor és egressat de MIT i Harvard, va ser Director General d'una companyia de materials de construcció i va ser fundador del Resilience Action Fund i assessor pel sector privat d'UNISDR, i fa part de la junta directiva d'ARISE de les Nacions. Unides.

El tema dels desastres no només els coneix per la seva formació acadèmica sinó que ha sobreviscut terratrèmols, huracans, incendis i és supervivent dels atemptats de l'11 de setembre a les Torres Bessones de la ciutat de Nova York.

Igual que els organismes especialitzats, Aris, entén la resiliència com la capacitat d'un sistema, comunitat o societat exposat a les amenaces per resistir i recuperar-se dels efectes d'una amenaça d'una manera eficient que inclou la preservació i la restauració d'estructures. L'autor ens submergeix en aquesta edició davant les debilitats en general de l'ecosistema planetari però igualment es concentra a detallar amb una visió crítica els riscos del seu país natal que considera vulnerable per les falles de polítiques que maximitzen errors de disseny, construcció, canvis de ús no planificats, manteniment inadequat, estructures d'edat excessiva, fatiga de materials, així com els incompliments a les normes establertes que varia a més de lloc en lloc.

Al llarg de més de 200 pàgines l'autor ens submergeix davant de la realitat del planeta sota un esquema de fragilitat i manca de resiliència per enfrontar desastres que els homes permetem quan no enfrontem degudament els desfogaments de la natura. Els Estats Units es van quedant endarrerits per l'envelliment de la seva infraestructura i mal manteniment.

Aris és crític de la construcció que redueix normes de seguretat per assegurar guany. Com bé ho expressa, com una crítica a què l'entenc com a universal, “estic en contra de qualsevol persona o negoci que, per tal de competir persisteixi a arreglar el sistema per mantenir sota els estàndards.” Sens dubte, com bé ho diu l'autor, cal augmentar els nivells de resiliència.

Per als especialistes, interessats i estudiosos recomano àmpliament aquest llibre. Se'm va oblidar esmentar-los amics lectors que no només vaig trobar el llibre, sinó que he tingut l'oportunitat de conèixer Aris, un home que igual que els seus avantpassats grecs estima la construcció, però per igual la preservació de la humanitat. Una manera d'aconseguir-ho és la dicotomia entre el bé construir i el bé fer que perquè la nostra naturalesa no la responsabilitzem davant les catàstrofes que es creen quan ella amb tot el seu dret es pronuncia, més en aquests temps on estem sobre limitant les seves bondats .

