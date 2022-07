Per poder viatjar a Venècia hauràs de pagar 10 euros @ep

Els turistes hauran de pagar i reservar per entrar a Venècia a partir del proper 16 de gener de 2023 . Es tracta d'una mesura orientada a intentar controlar el turisme de masses que afecta el correcte funcionament de la ciutat des de fa anys, segons ha informat aquest divendres l' Ajuntament de la ciutat.

Venècia esdevindrà així la primera ciutat del món a cobrar una taxa d'entrada als turistes. El preu de l'entrada, que es podrà adquirir per internet, serà de fins a 10 euros per persona, encara que fluctuarà depenent del sistema d'oferta i demanda i l'anterioritat amb què s'adquireixin.

D´aquesta manera, la ciutat disposarà d´un màxim de turistes per dies. Estaran exempts d'aquest pagament els qui pernoctin a Venècia, ja que porten la taxa inclosa a l'allotjament, així com els residents, treballadors o estudiants de la regió o els qui la visitin per algun motiu o esdeveniment.