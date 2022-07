Cetinje, capital d'opereta

Cetinje. Foto: PI de Dalmases

És molt possible que el nom de Cetinje no digui absolutament res a l'europeu dels nostres dies. Tot i això, va ser capital d'un principat primer i regne després i va viure l'assernejada història de Montenegro, un país que es va caracteritzar per la variabilitat de les seves fronteres, ja que, de vegades, va ocupar part de les actuals Bòsnia i Albània. Cetinje no va passar mai de ser el poble sorgit als peus de la muntanya Lovcen on el príncep Ivan Crnojevic havia aixecat un castell el 1482, així com un monestir sota l'advocació de Santa Maria Mare de Déu. Castell i monestir foren destruïts durant l'època otomana. Desapareguda la dinastia Crnojevic, el país va perdre a més la seva independència i llavors van ser els eclesiàstics els que van assumir el poder temporal i, en aliança amb els venecians, es van oposar als reiterats intents turcs de domini. I així arribem a l'entronització de la dinastia Petrovic Njegos el primer personatge destacat del qual va ser el príncep bisbe Pere II. El seu successor, Danilo I, va renunciar a la condició clerical per transformar el principat en civil. L'atzar va voler que no tingués descendència directa, de manera que la corona va passar, a la seva mort, al nebot Nicolau I qui, príncep des del 1860, va demostrar singulars qualitats militars i va saber establir bones relacions amb les principals potències –Rússia, Sèrbia, Itàlia , el que li va permetre entronitzar-se com a rei en 1910. Va aconseguir per al seu país la sortida al mar i va obtenir del congrés de Berlín el reconeixement de la independència del seu estat. El resultat de la primera guerra mundial no li va ser, tanmateix, propici. El paneslavisme triomfant va afavorir la creació del regne de Iugoslàvia i Montenegro es va adherir a la federació, per la qual cosa Nicolau I va haver d'exiliar-se, morint a San Remo el 1923.

El principal monument de Cetinje és el nou monestir de Sant Pere que va construir el 1701 Danilo I i va ser la seu del bisbat ortodox. Va tenir la primera escola del país i és la seva necròpolis van ser enterrats destacats personatges de la dinastia Petrovic. Davant del davant hi ha el palau de la Biljarda o de Pere II, aixecat sobre els plànols d'un arquitecte rus i que més tard va ocupar el Ministeri de l'Exèrcit. Ha estat convertit en museu a la glòria i memòria de Nicolau I. Davant d'aquest i en un altre edifici noble rau el Museu Nacional erigit per aquest monarca el 1896.

Paral·lelament hi ha sengles Museu d'Art i d'Història que ocupen l'antiga casa del parlament montenegrí construïda el 1910. També han estat reconvertits en museus o establiments culturals els palauets que van ocupar algunes ambaixades estrangeres. Així en què ho va ser de Sèrbia hi ha el Museu Etnogràfic, l'austrohongaresa acull l'Institut de Protecció de monuments, la russa és la Facultat de Belles Arts, la francesa, un annex a la Biblioteca nacional, la turca, l'Acadèmia de Art dramàtic, la britànica, l'Acadèmia de Música i la italiana, la Biblioteca nacional central, tot i que la búlgara ha hagut de conformar-se amb la transformació en cafè.

Altres edificis de l'antiga capital han estat aprofitats amb finalitats anàlogues: el Banc de Montenegro per a Museu de Banca, l'antic hospital, per als Arxius nacionals, la vella central elèctrica, habilitada per a Museu de la Tècnica i el palau del príncep hereu Danil és una galeria d´exposicions. El teatre Reial es va inaugurar amb la representació de “La tsarina dels Balcans”, obra escrita pel mateix rei Nicolau I i segueix en funcionament.

Sumeu-vos al que s'ha dit esglésies com l'ortodoxa de Vlaska, erigida el 1450 i la catòlica de Sant Antoni de Pàdua. Menció a part mereixen les ruïnes del monestir de Santa Maria Mare de Déu i la petita església del Naixement de la Verge, davant de la Biljarda, on hi ha la cripta de l'Ivan Cernojevic, fundador de Cetinje i on van ser inhumades les restes de Nicolau I i de la seva esposa, la reina Milena.

Sembla mentida que aquesta esplendor “fi de siècle” hagués existit en una mínima ciutat de pocs milers d'habitants, amagada als Balcans, d'accés difícil, per la qual cosa ha quedat relegada a l'oblit, malgrat que el president de la nova república té la seva residència a l'edifici de l'antic Banc Hipotecari i que és a no més de 40 quilòmetres de la costa, on hi ha la zona més turística de Montenegro amb les boques de Kotor, la ciutat d'aquest nom, patrimoni de la humanitat o la de Budva.