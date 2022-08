Els turistes, nacionals i internacionals, han tornat amb força. Foto: Europa Press

Després de dos anys molt complicats (amb uns ingressos pràcticament nuls el 2020 i un estiu a mig gas el 2021), el sector turístic espanyol torna a tenir motius per somriure . I és que malgrat que la temporada de vacances està lluny d'acabar (a l'estiu li falta gairebé un mes, però el bon temps que sol fer a la Península i les Balears fa que s'estiri diverses setmanes més), les xifres que es tenen, i també les estimacions, són molt positives . Dos indicadors que mostren la recuperació del sector són la facturació i l' ocupació .

De fet, segons eBooking , el del 2022 ja està sent un estiu de rècord per al sector. Aquest portal assegura que l?ocupació turística supera el 95% durant aquest mes. I si al conjunt de l'estat només hi ha cinc punts percentuals per sota del ple, a Catalunya la situació és encara més alta . A més apunta que s'assoleix el 96% de l'ocupació turística durant aquest mes, que ja encara els darrers dies.

Igualment, segons les seves dades la despesa diària al sector turístic el 2022 ha estat, de mitjana, 32 euros superior a la del 2019. De la mateixa manera, ha ascendit de 98 a 130 euros la despesa per persona i dia. Aquesta última dada confirma que estan visitant Espanya turistes amb més poder adquisitiu.

El director de la companyia, Toni Raurich, assegura que estem davant d'"un estiu de rècord", tot i que reconeix que, de cara al setembre, les reserves estan començant a baixar.

Les xifres de l'estiu són excel·lents per al sector. Foto: Europa Press

Pel portal les ciutats del país que més reserves han acumulat aquest estiu han estat, per aquest ordre, Madrid, Sevilla, Barcelona, València i Còrdova . Si volem veure dades de la resta del món, les que han tingut més demanda són ciutats d'Europa: París, Lisboa, Roma i Londres i que per aquest ordre han estat les destinacions preferides dels viatgers.

LA FACTURACIÓ CREIX UN 15%

Les dades mostren el bon moment per al sector es complementen amb xifres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) , que apunta que la facturació del sector ha pujat un 15% respecte de les xifres prepandèmia.

Així es pot observar a les dades de la Conjuntura turística hotelera de juliol 2022 . L'organisme oficial dóna llum sobre el sector turístic a Espanya i conclou que les pernoctacions en establiments hotelers han augmentat un 60,7% al juliol respecte al mateix mes del 2021 , amb les Balears com a gran focus del turisme internacional.

Àngel Garrido, CEO de l'empresa Voxel (especialitzada en pagaments B2B i facturació electrònica), explica que “aquest increment s'explica per dos factors: en primer lloc, s'ha detectat un augment de les pernoctacions en hotels de 4 estrelles; banda, el preu mitjà de les reserves ha augmentat, a causa principalment que els viatgers han realitzat les seves reserves a última hora, per la qual cosa no han comptat amb els descomptes habituals de les reserves anticipades”, aclareix.

Les Balears són una de les destinacions preferides. Foto: Caiac

ANDALUSIA I BALEARS, LES DESTINACIONS PREFERIDES

L'INE apunta que les destinacions preferides pels viatgers residents a Espanya són Andalusia (24,4%), Catalunya (15,5%) i la Comunitat Valenciana (13,9%) , mentre que la principal destinació dels no residents és Illes Balears, amb un 35,9% del total de les pernoctacions i una ocupació del 87,6% -la més alta d'Espanya-, seguit per Catalunya (20,4%) i les Illes Canàries (18,8%) .



Canàries ha registrat un augment de les reserves per a la temporada d'hivern d'un 10% respecte a les dades del 2019, gràcies al turisme britànic i centreeuropeu, segons apunten des de Voxel, i al fet que les temperatures a l'arxipèlag són estables i càlides durant els 12 mesos de l´any.