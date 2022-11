“Hello, Salzburg”, una proposta per visitar la ciutat de Mozart i la seva regió

Mercat nadalenc a Salzburg

La ciutat austríaca de Salzburg és coneguda per la seva tradició musical i per haver estat la població natal de Mozart. Però curiosament, el seu origen i riquesa estan lligats a una activitat ben diferent, quina és l'explotació i el comerç de la mina de sal més antiga d'Europa, situada a Hallen, a la muntanya del mateix nom. La seva explotació data de fa 4000 anys! i va donar lloc al traçat d'una ruta de la sal que va trobar al riu Salzach la principal via de sortida, per la qual van arribar a exportar-se les dues terceres parts de la seva producció. Al voltant d'aquesta activitat va anar sorgint la ciutat que avui coneixem, que va romandre durant molts segles sota la sobirania dels seus prínceps arquebisbes, que van saber dedicar bona part dels beneficis de la sal al desenvolupament urbanístic i arquitectònic.

Salzburg va créixer entre els turons a una i altra riba del riu Salzach. En tot cas, la ciutat antiga es troba a la vora esquerra, sota una d'elles. El centre gira al voltant de diverses places i tres espectaculars temples barrocs: la catedral, el Dom, que va ser la primera expressió del barroc transalpí, amb tres gegantines portes de bronze que representen les virtuts teologals i la pila on Mozart va rebre les aigües baptismals al seu interior, la Col·legiata i l'església de Sant Pere. La dels Franciscans, també propera, és en canvi una barreja de romànic, gòtic i barroc. En aquesta ciutat hi va haver en el passat molts cavalls, com demostren els abeuradors de la Plaça d'Herbert van Karagán i de Kapitelplatz i Residentzplatz.

El cas antic és en bona mesura peatonal i resulta molt grat pesar pels seus carrers, plens de palaus, passatges i patis interiors, botigues petites, on abunden els comerços de forja i cafès típicament austríacs amb temptadora pastisseria. Però la major temptació són les boles de xocolata i massapà que amb diversos noms, en general lligats a Mozart, es venen a qualsevol cantonada.

La millor vista de la ciutat i dels propers Alps es contempla des del turó de Salzburg, al cim del qual s'alça la fortalesa dels prínceps arquebisbes. Hi ha dues maneres d'arribar-hi: pujant a peu per una costeruda costa, tasca que porta un quart d'hora, o utilitzant el funicular en pocs minuts. M'expliquen que cada arquebisbe va ampliar la construcció o l'enriquir, però qui més es va distingir en això va ser Von Keutschach, que va governar entre finals del segle XV i principis del XVI i en l'escut del qual campava un nap, que apareix fins a 58 vegades a les parets . Hi ha salons impressionants, una torre guaita i, per descomptat, la imprescindible sala de tortura per estovar esperits desafectes.

Punt important de la ciutat és el Schloss Mirabell, un palau elegant construït per l'arquebisbe Dietrich per al seu amant Salomé. Als seus jardins, oberts al públic, es van rodar algunes escenes inoblidables de la pel·lícula “Somriures i llàgrimes”. A prop del Mirabell hi ha la casa de Mozart, restaurada i convertida en museu. Salzburg és una ciutat universitària per la qual cosa s'adverteix la presència de nombrosos joves. Una ciutat amable i bella, la riquesa de la qual es devia, en el passat, a la sal que condimenta els aliments i ara mateix, a aquesta sal de l'esperit que és la música.

Per tal de facilitar l'estada dels visitants s'ha posat en marxa el programa “Hello Salzburg: Salzburgs Top Sehenswürdigkeiten” que permet visitar els punts més freqüentats de la ciutat i el camp limítrof: les fortaleses Hohensalzburg i Hohenwerfen, el Domquartier o barri de la catedral, el palau Hellbrunn i els seus jocs d'aigua, el museu a l'aire lliure, la muntanya cèltica i la mina de sal, la cova de gel d'Eisriesenwelt sobre la vall del Salzach, les cascades de Krimml, els embassaments de Wasserfallboden i Mooserboden amb l'elevador inclinat més gran d'Europa, l'itinerari alpí de Grossglockner i el castell de Mauterndorf.