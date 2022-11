Cinc rutes per gaudir del Montseny aquesta tardor

El Montseny a la tardor - Associació d'Empresaris Turístics del Montseny

És tardor i torna el turisme de muntanya. Hem abandonat les platges després d'un estiu que s'ha allargat més del que s'esperava, i ara toca anar cap a dins. Un dels llocs favorits dels catalans -especialment dels habitants de Barcelona- per anar a fer excursions és, sens dubte, el Montseny , un parc natural perfecte per oblidar-se de l'estrès de la ciutat.

Aquest divendres a CatalunyaPress , a través de l'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny, us proposarem cinc rutes per explorar un dels massissos més bells de Catalunya:

1. Montseny, caminant pel cor del massís

Excursió que comença a la plaça del poble de Montseny, s'acosta a la Tordera i arriba a l'església romànica de Sant Martí.



L'itinerari transcorre per pistes de terra i corriols i un petit tram de carretera. Passa per boscos d'alzina i boscos de ribera, envolta el Tordera i s'enfila per un corriol fins arribar a l'ermita romànica de Sant Martí, que va ser la primera església del municipi de Montseny.

DURADA : 3 hores. Anada i tornada

APTE: per a públic familiar

SENYALITZACIÓ: franja vermella i blanca del GR-5

2. Sant Esteve de Palautordera, passejant amb vistes al Turó de l'Home

Excursió que comença al carrer major del poble de Sant Esteve de Palautordera, es dirigeix cap a una zona encara agrícola del municipi, passa a prop del castell de Fluvià, travessa la carretera i se segueix caminant fins a arribar al riu Tordera. Cal creuar-ho. Si el riu porta aigua ens haurem de descalçar per travessar-lo i gaudir d´una experiència divertida.



El camí continua cap al castell de Montclús que està en procés d'excavació. Pugem fins al camí que condueix a l'església de Santa Magdalena i continuem per la pista que ens torna a la Tordera i al poble de Sant Esteve de Palautordera.

DURADA: 2 hores 45 minuts. Itinerari circular

APTE : per a públic familiar

SENYALITZACIÓ : la del Camí fins a Sta. Magdalena. De Sta. Magdalena fins a Sant Esteve, la del Clar de Lluna

Bolet al Montseny - Associació d'Empresaris Turístics del Montseny

3. Passejant per la Riera d'Arbúcies

Sortim de la plaça del poble, seguint la indicació del Camí que ens porta per unes petites escales per arribar al túnel de Can Cornet, on coincideix també amb l'itinerari del pintor Santiago Rusiñol.



El recorregut pot acabar al plafó de la poma, intersecció que permet pujar fins al parc de la Glorieta o bé seguir les diferents indicacions de rutes més llargues. Un recorregut planer que segueix el curs de la riera, envoltat de bosc de ribera. Es visita la poma (amb les diferents varietats de pomeres que tenim al Montseny). Una ruta per relaxar-se sentint el so de l'aigua i el cant dels ocells.

DURADA : 1 hora. Itinerari circular

APTE : per a públic familiar

SENYALITZACIÓ : El Camí

4. Descobrint els castanyers de Viladrau

Excursió que podeu començar al Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau, on hi ha una oficina d´informació i un museu dedicat al´aigua i als arbres del Montseny. Anem

fins a la plaça del poble i continuem fins al parc infantil a la plaça Dr. Carulla, pugem pel Passeig Ramon Bofill, seguim fins a trobar la marca del sender local C-81 i agafem l'antic camí de Viladrau a Sant Marçal gaudint de les magnífiques vistes de Sant Segimon i del Matagalls. El recorregut ens endinsarà en un bosc de castanyers centenaris on destaca el Castanyer de Nou Branques, un dels més grans del Montseny amb 23 m d'alçada.

DURADA : 2 hores 30 minuts. Itinerari circular A

APTE : per a públic familiar

SENYALITZACIÓ : marques SL-C81

Montseny - Associació d'Empresaris Turístics del Montseny

5. Cànoves i Salamús, caminem al voltant del pantà de Vallforners

Des de l´església del poble de Cànoves continuem amb el cotxe fins a trobar l´aparcament, a prop del pantà de Vallforners. El camí voreja el pantà sempre per pista, sense cotxes, fins a arribar a la cua i continua el curs de la riera fins a la casa de Vallforners, una impressionant fortificació, actualment en restauració. D´anada seguirem l´indicador de Vallforners, de tornada el del Meridià Verd.

DURADA : 3 hores. Anada i tornada

APTE: per a públic familiar

SENYALITZACIÓ : marques del Meridià Verd