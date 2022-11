Sanlúcar de Barrameda, on va culminar fa cinc segles el viatge més llarg de la història

Sense desmerèixer cap altre país, és ben sabut que a Espanya es menja molt bé i que els cuiners i figons hispans gaudeixen d'un prestigi ben prestigiós. Aquesta realitat ha donat lloc des de fa una dècada a la designació per un exigent jurat de la ciutat que cada any ha de tenir la condició de capital gastronòmica del nostre país. Condició que va obtenir per a l'any 2022 Sanlúcar de Barrameda ia la qual ha correspost l'honor de la primera ciutat a aconseguir aquest nomenament sense ser capital de província.

Aquesta població gaditana, que treu el cap al Guadalquivir davant del parc nacional de Doñana, té una llarga història que l'entronca amb algunes figures senyeres de la història d'Espanya. Així les seves terres van ser concedides en senyoriu al segle XIII pels reis de Castella a Guzmán el Bueno la descendència del qual va consolidar la seva noblesa amb el comtat de Boira i el ducat de Medina Sidonia. El palau d'aquesta dinastia, una de les de més ranci adob del nostre país, construït en estil renaixentista sobre un antic alcàsser andalusí, és avui seu de la Fundació d'aquest nom que conserva el patrimoni documental privat possiblement més important d'Europa.

Altres dels personatges lligats a la història de Sanlúcar van ser els ducs de Montpensier. El matrimoni, format per Antoni d'Orleans, fill de Lluís Felip I, el rei dels francesos, i de Maria Lluís Fernanda de Borbó, germana de la reina Isabel II, que havien establert la seva residència al sevillà palau de Sant Telm, van descobrir els encants d'aquesta vila i hi van construir un altre palau com a residència d'estiu (que és avui la seu de l'ajuntament sanluqueny).

Però hi ha un altre episodi clau que lliga Sanlúcar de Barrameda amb la història de la Humanitat i és el de la primera circumnavegació del nostre planeta ja que l'expedició va sortir del seu port el 20 de setembre de 1519 al comandament de Fernando de Magallanes i va tornar amb tan sols disset supervivents famolencs i depauperats el 8 de setembre de 1522 -fa justament cinc segles- encapçalats per Juan Sebastián Elcano.

L'estructura urbana s'ha anat consolidant en dos nivells: el superior, on hi ha els palaus esmentats i l'antic castell i l'inferior, hi ha el Guadalquivir, que ha anat guanyant terreny al riu i avui forma una àmplia avinguda que condueix fins a la platja. La vida sanluquenya registra alguns moments culminants com són el pas de les carrosses de la província de Cadis que acudeixen a la romeria del Rocío i que travessen el Guadalquivir des de les ribes de la ciutat a “La Pepa”, o les famoses curses de cavalls que es realitzen a la platja.

La seva proximitat a Sevilla, els vint minuts que el separen de l'aeroport de Jerez i una llarga tradició de vacances que es remunta al segle XIX han fet de Sanlúcar de Barrameda una ciutat propícia per al descans i el lleure que uneix el seu patrimoni monumental, una excel·lent oferta d'allotjaments, amb més de 1.100 places hoteleres i 400 d'allotjaments turístics, i restauració (amb l'àmplia zona riberenca quallada de restaurants i discoteques. Els seus 70.000 habitants acullen visitants de tot Espanya (principalment de la capital sevillana, però també del País Basc) i Madrid) i internacionals (França, Regne Unit, Alemanya), que ja han superat les xifres prèvies a la pandèmia i que a l'agost havien superat els 160.000 amb una mitjana de despeses de 84 euros dia.

La seva capitalitat espanyola de la gastronomia ha produït, a més, un benefici efecte ja que ha donat lloc a 400 milions d'impactes i ha generat una repercussió econòmica positiva superior als 875 milions d'euros.