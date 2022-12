Les associacions de municipis turístics aplaudeixen la decisió que el 2023 sigui l'any del 'Sol i Platja i Blau'

Pere Granados i José Miguel Rodríguez Fraga. Foto: AMTSyP

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través del seu responsable, la ministra Reyes Maroto, va confirmar en la celebració del darrer Consell Sectorial de Turisme la designació com a prioritat turística per al 2023 del suport al turisme de Sol i Platja i Blau , desenvolupant d'aquesta manera un Pla Nacional específic durant el proper any.

Així es dóna resposta a les demandes de les destinacions de litoral i el treball realitzat tant per l'Aliança de Municipis Turístics Sol i Platja, com l'Associació de Municipis Turístics de Canàries, aconseguint el consens amb les comunitats autònomes i podent així posar en valor les singularitats i la importància del sector de Sol i Platja.

Tant el president de l'AMT Sol i Platja i alcalde de Salou, Pere Granados, com el president de l'AMTC i alcalde d'Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, aplaudeixen la decisió del Ministeri i el seu titular, Reyes Maroto, alhora que recalquen la importància d'aconseguir aquest suport per a les destinacions de Sol i Platja, pioners i líders del sector turístic nacional i plenament consolidats com a oferta de garanties a nivell internacional.

Aquest Pla Nacional empara iniciatives ja existents que, a través dels Plans de Sostenibilitat Turística i els plans d'experiències basades en Sol i Platja, permet desenvolupar estratègies que es completen amb el Pla de Resiliència, ordenant tots aquests plans, i en què també hi participa Turespaña amb una promoció diferenciada.

Amb el desenvolupament d'aquests plans, els municipis de Sol i Platja s'integraran també a la Plataforma d'Intel·ligència Turística, amb seu a Benidorm i impulsada per Segittur (Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques), que desenvoluparà la seva projecte pilot a les localitats integrants de les associacions, posicionant-se com a destinacions intel·ligents, de manera que, a més de líders en generació d'ocupació, pernoctacions i visitants, també seran exemple d'implantació de gestió intel·ligent de destinacions.

Per això, des de l'AMT i l'AMTC es posa èmfasi que reforçar el turisme de Sol i Platja, especialment en aquelles destinacions de llarga trajectòria, que són els pioners i la base del desenvolupament de la indústria turística a Espanya, és la millor manera denfocar els esforços per recuperar el nivell dactivitat, dinversió i locupació que el sector pot arribar a crear.

Aquest nou pla dedicat al Sol i Platja i Blau va ser precedit del Pla Turístic Nacional del 2021 dedicat al Xacobeo, i el del 2022 a l'Enogastronomia.