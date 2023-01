Quant costa instal·lar-se als pobles on et paguen per instal·lar-se a viure?

El poble de Xesta

A la província de Pontevedra, ubicada a Galícia, el poble Sant Fiz da Xesta es coneix com a parròquia de la comarca del municipi de Lalín. Mentre que el 2011 hi residien 252 persones, actualment aquesta quantitat es va reduir a 50 habitants. És la seva baixa taxa poblacional la que va incentivar les autoritats a estendre la invitació a ciutadans del món a mudar-s'hi i gaudir dels seus boscos i ponts medievals.

El 2015, el poble tenia 176 cases que a partir d'una iniciativa l'associació de veïns va decidir posar-les en lloguer pel preu mòdic de €100 mensuals, sense contemplar despeses de manteniment ni serveis. Les construccions varien entre els 70 i 80 metres quadrats i totes disposen de terreny per cultivar una horta.

L'impulsor de la iniciativa és Enrique Vaqueiro, president de l'Associació de Veïns Sant Bartomeu de Xesta, que veu afligit com el poble de la seva família es va morint a poc a poc i actualment només té empadronats un parell de nens. Ell mateix viu amb la seva parella en una casa que va heretar dels seus avis i ha decidit posar en lloguer per aquest sistema la vivenda dels seus besavis, situada a pocs metres.



L'associació de veïns s'ha ofert com a mediadora entre propietaris i llogaters. Un cop realitzada la intermediació, la idea de Vaqueiro és que les dues parts pactin de forma individual les condicions del lloguer, però tots tindran alguna cosa en comú: tindran un preu únic de 100 euros més les despeses de llum i aigua i el manteniment de l'habitatge .

Les cases tenen entre 70 i 80 metres quadrats i totes tenen terreny per cultivar una horta o fins i tot petites explotacions agrícoles, si bé algunes necessiten petites obres de manteniment prèvies a la mudança. No es tracta, en la majoria dels casos, de reformes estructurals, sinó d'actuacions típiques d'un habitatge que fa 15 o 20 anys que està deshabitat i sense cap ús.



L'aïllament, a més, no és tal, ja que a 15 quilòmetres hi ha el centre d'A Lama, on tenen dos supermercats, centre de salut o farmàcia. La ciutat més propera, Pontevedra, és a poc més de 40 quilòmetres.

El desembarcament dels nous llogaters no només evitarà la despoblació i deteriorament de les cases, també donarà vida a la zona.

A més al municipi espanyol de Ponga se situa a la comunitat autònoma del Principat d'Astúries el 2018, habitaven en els seus 206 km² 598 habitants, per la qual cosa les autoritats locals també es van veure interpel·lats per la necessitat de repoblar el lloc. És per això que ofereix €3000 a les parelles que viuran formalment a la localitat i donarà altres €3000 per cada nen nascut allà. Els qui s'hi instal·lin podran gaudir d'una vida en contacte amb la natura, on podran gaudir del muntanyisme i el senderisme.



Un altre poble espanyol és Rubiana , a Orense situat a Galícia. Els seus 1400 habitants el posicionen com el poble amb més quantitat d'habitants a la llista i ofereix entre €100 i €150 a les persones que es mudin a les seves terres. Una de les seves característiques més destacades són els murs naturals i els barrancs que tanquen els cursos fluvials.