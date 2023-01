Mentre a Europa travessem l'hivern amb menys duresa que abans, però sempre amb fred i parva llum solar, a l'hemisferi sud es gaudeix de l'estiu i és llavors quan adquireixen la màxima animació alguns famosos centres de vacances, com el de Punta del Este, a l'Uruguai. Sorprès al Riu de la Plata, van ser els veïns argentins els que ho van descobrir a partir de 1907 i ràpidament es van començar a construir xalets de vacances. Els primers d'ells al voltant del 1920, obra de l'arquitecte Carlos Ott i per al 1940 se'n comptabilitzaven ja 40, així com un hotel, el San Rafael, que ha estat en funcionament fins entrat el segle XXI. Aquella península oblidada de sorra i matolls s'ha acabat convertint en l'esplèndid conjunt urbà de Punta del Este que ja s'uneix, sense solució de continuïtat, amb la ciutat veïna de Maldonado, capital del departament del mateix nom.

Encara que aquesta zona disposa del seu propi aeroport, el més usual és que els viatgers procedents de Buenos Aires arribin a través de Montevideo ja que les dues ciutats estan unides per un eficient i ràpid servei de transbordadors, mentre que els brasilers solen accedir per via terrestre i els procedents d'orígens més llunyans, desembarcant a l'estupend nou aeroport capitalí. La ruta des de la principal ciutat uruguaiana discorre pel bell litoral de la banda oriental del Riu de la Plata i passa per alguns punts en si mateixos també interessants, com la ciutat de Priàpolis.

Entre Priápolis i Maldonado hi ha Punta Ballena, un sortint que s'endinsa a l'estuari i en la base del qual s'amaguen algunes grutes interessants i, sobretot, la silueta de Casapueblo, conjunt arquitectònic de línies romes i estil eivissenc, dissenyat per Carlos Pérez Villaró aprofitant les anfractuositats del vessant d'un barranc. Immediatament s'entra a Maldonado, cosa que equival a dir que també a Punta del Este doncs, encara que tècnicament són municipis diferents, el cert és que avui dia les estructures urbanes d'un i altre estan perfectament acoblades.

En arribar, veurem una sèrie de platges seductores resseguides per l'interior per l'avinguda de Claudio William, que després es converteix en General José Gervasio Artigas. Així les de Cantegril, El Grillo, Marconi, Marangatú, La Pastora i la celebèrrima Platja Mansa. Segueix després el port, que és esportiu, però conserva l'antic sabor pesquer. La placeta de la Gran Bretanya està situada cap a Punta Salinas, el sortint peninsular que és considerat la frontera entre les aigües dolces i salobres. Aquesta és la zona més antiga del conjunt urbà i on s'alça el far edificat el 1860 per a avís de navegants. A poca distància a peu es troba l'església de La nostra Senyora de Candelaria.

Resseguint la costa es passa a la riba atlàntica i al costat de la rambla del General José Gervasio Artigas apareix la platja dels Anglesos, separada de la de l'Emir per la Punta del Vapor, on hi ha una imatge de la Verge chicharrera obra de Mario Lazo, que va ser instal·lada el 1982. El segueix la Platja Brava, a la riba del qual apareixen diverses obres, entre elles la dels famosos dits, i seguidament les de Chiverta i la Draga, quan l'avinguda ja ha canviat el seu nom inicial pel de rambla de Lorenzo Batlle Pacheco. El rierol Maldonado separa el final de la rambla de Lorenzo Batlle del barri de La Barra i per evitar aquest contratemps va caldre construir un pont dissenyat per Leonel Viera amb estructura ondulada.

A poc a poc, aquells terrenys agrícoles i ramaders del centre de la península de Punta del Este han anat sent ocupats per una successió ininterrompuda d'edificacions, inicialment residències unifamiliars i més tard, gratacels, cosa que ha convertit aquesta ciutat en un epítom d'un Nova York, bé que de caràcter de vacances. La creua pel centre l?avinguda de Gorlero, veritable nervi de l?activitat urbana que comparteix amb la plaça d?Artigas.

Durant la primavera i l'estiu australs carrers i platges estan envaïdes per una alegre multitud, principalment d'argentins i brasilers, però a la tardor i l'hivern desapareix l'enrenou i la vida adquireix un ritme més pausat i tranquil., L'excel·lent infraestructura hotelera i la seva immillorable connectivitat amb la resta del país, els països veïns i fins i tot la resta del continent han convertit aquest empori lúdic i de descans també en un lloc molt adequat per a la celebració de tota mena d'esdeveniments com ara congressos, seminaris, convencions i reunions d'alt nivell.