El turisme reproductiu mou gairebé 700 milions d'euros anuals a Espanya

Dona embarassada

L'anomenat 'turisme reproductiu' és un servei cada vegada més demandat a tot el món i Espanya reuneix unes condicions òptimes per convertir-se en un país de referència internacional. Actualment, els tractaments de fertilitat i reproducció assistida espanyols es troben entre els millors del món, per això són serveis molt demandats especialment entre els turistes sanitaris procedents del Regne Unit, Itàlia, França i Portugal. Tot plegat fa que Espanya hagi esdevingut una de les 'meques' del turisme reproductiu de la Unió Europea, un negoci que mou gairebé 700 milions d'euros a Espanya cada any.

El 5% dels tractaments de reproducció assistida a Europa estan relacionats amb viatges transfronterers, segons dades donades a conèixer pel Comitè d'Ètica de la Societat Americana de Medicina Reproductiva de Birmingham (Alabama).

Entre els destins més populars del món en turisme de salut i especialment en turisme reproductiu, destaquen Espanya, República Txeca, Dinamarca i Bèlgica. D'acord amb les darreres dades del Registre Nacional d'Activitat publicades per la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF) i el Ministeri de Sanitat, dels 127.420 cicles de fecundació in vitro realitzats a Espanya durant el 2020, 12.171 eren de pacients provinents de l'estranger, la majoria de França i Itàlia.

El turisme reproductiu, persones estrangeres que viatgen a Espanya per rebre tractaments de fertilitat, com la fecundació in vitro (FIV), la donació d'òvuls i esperma, s'ha convertit per això en un negoci en auge al nostre país i amb molt de recorregut de futur pel negoci econòmic que genera.

Els alts estàndards de la qualitat assistencial del sistema sanitari espanyol, unit a l'excel·lent formació dels seus professionals, a més de les altes taxes d'embaràs i nen sa han convertit Espanya en els darrers anys en una de les principals destinacions de turisme reproductiu a Europa i del món. El 2020, es van realitzar al nostre país més de 152.000 tractaments de reproducció assistida, dels quals al voltant del 10% van ser realitzats en pacients estrangers.

Segons dades del Ministeri de Sanitat del 2020, els tractaments de reproducció assistida a Espanya han augmentat gairebé un 30% els últims anys. Les darreres dades del Registre Nacional d'Activitat de la Societat Espanyola de Fertilitat mostren com el 2020 es van dur a terme a Espanya un total de 127.420 cicles de Fecundacions In Vitro (FIV) i 24.816 Inseminacions Artificials (IA). Més de 12.000 eren de pacients provinents de l'estranger.

Així, Espanya és un dels països europeus més habituals per viatjar per a les persones que tenen problemes de fertilitat i requereixen, per exemple, òvuls donats. Les dades ho demostren així: el 54,3% dels tractaments iniciats a Espanya el 2019 en pacients estrangeres es va relacionar amb la donació d'òvuls.

UN NEGOCI QUE MOU GAIREBÉ 700 MILIONS D'EUROS



L'impacte d'aquest tipus de turisme a l'economia és per això molt significatiu. S'estima que el turisme reproductiu genera un volum de negoci proper als 700 milions d'euros a Espanya únicament en activitats realitzada en aquest àmbit per hospitals públics i clíniques privades, a la qual cosa se sumaria a més la logística annexa com a viatges o allotjaments. A més, aquest tipus de turisme arrossega també una important font d'ocupació a Espanya, tant al sector mèdic com al turístic.

Per això les agències de viatges especialitzades en turisme reproductiu també han experimentat un gran creixement a Espanya els darrers anys. Aquestes agències ofereixen paquets turístics que inclouen els tractaments de fertilitat, allotjament i altres serveis complementaris, com ara transport i assessorament legal.

El valor total dels tractaments de reproducció assistida realitzats a Espanya es va xifrar el 2021 en uns 660 milions d'euros, i el 75,7% correspon a centres especialitzats de titularitat privada, el 12,9% a hospitals públics i l'11,4% a clíniques privades, tenint en compte en aquest darrer cas només el volum de negoci generat amb recursos propis, segons el darrer Observatori Sectorial DBK d'INFORMA (filial de Cesce).

El març del 2022 operaven a Espanya 320 centres especialitzats en la prestació de serveis de reproducció assistida, dels quals al voltant de 50 s'ubicaven a centres hospitalaris i no hospitalaris de tercers. Unes dues terceres parts dels 320 centres eren a les comunitats autònomes de Catalunya, Andalusia, Madrid i Comunitat Valenciana, corresponent a la primera una participació propera al 25%.

S'aprecia una dimensió mitjana empresarial reduïda, de manera que gairebé el 60% dels operadors obtenen xifres d'ingressos anuals inferiors al milió d'euros, segons l'informe. En aquest context, el sector presenta una notable concentració empresarial, reunint els cinc primers operadors el 56% del volum de negoci agregat el 2020. La quota de mercat conjunta del grup dels deu primers va assolir el 69%.

Pel que fa als països d'origen dels visitants de turisme reproductiu a Espanya, destaquen principalment els països europeus, com ara França, Itàlia i el Regne Unit. Tot i això, cada vegada són més els pacients que arriben d'altres llocs, com Amèrica Llatina i Àsia.

S'estima que una quarta part de tots els pacients internacionals de reproducció assistida tractats a Espanya es tracten a Madrid, ciutat que ofereix múltiples avantatges comparatius per a l'atenció sanitària i que a més compta amb una infraestructura turística i de serveis molt important.

TURISME REPRODUCTIU



Les darreres dades xifren en uns 13.000 els casos anuals de turistes internacionals que van arribar al nostre país a la recerca d'un tractament de fertilitat i s'espera que aquesta xifra continuï creixent els propers anys.

Aquest creixement en el turisme reproductiu està sent aprofitat per empreses especialitzades en oferir serveis de fertilitat, com ara clíniques i agències de viatges que ofereixen paquets turístics que inclouen tractaments de fertilitat i allotjament a Espanya durant el temps que duri el procés.

El més habitual és que els que hi recorren ho facin a causa dels múltiples vetos legals imposats als seus llocs d'origen. La meitat dels països europeus prohibeixen l'accés a parelles de dones i gairebé un terç a dones solteres per elecció.

La llei espanyola permet fer procediments que en altres països d'Europa no estan permesos. A Espanya, les parelles de dones i les dones solteres per elecció tenen la possibilitat de fer tractaments de reproducció assistida per tenir els seus fills. A molts països del nostre entorn això no és possible. Per això augmenten els viatges a Espanya per fer aquests tractaments.

Però també hi ha altres barreres, com el límit d'edat o el nombre de cicles finançats. A més, les llistes d'espera llargues, com a França, la necessitat d'una atenció sanitària de més qualitat o més econòmica i, de vegades, la recerca de donants anònims són altres motius que justifiquen aquests viatges a Espanya.

Aquest tipus de turisme també ha generat controvèrsia en alguns països europeus, especialment en aquells on la legislació és més restrictiva pel que fa als tractaments de reproducció assistida.

Per aquesta raó, la Unió Europea està treballant en l'harmonització de les lleis i regulacions pel que fa als tractaments de fertilitat, per garantir una protecció més gran dels drets dels pacients i una major seguretat en els tractaments en el context de la Unió.