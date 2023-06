Cinc platges de la Costa Brava per visitar aquest estiu

La Costa Brava, situada a la província de Girona, és coneguda pels seus impressionants paisatges, aigües cristal·lines i encant mediterrani. Si busques escapar de la rutina i gaudir d'un cap de setmana de sol i platja, aquí et presentem cinc platges de la Costa Brava que no et pots perdre.

Platja d'Aiguablava

Aiguablava



Ubicada a Begur , la platja d' Aiguablava és una autèntica joia. Les seves aigües cristal·lines de tonalitats turquesa us captivaran a l'instant. Envoltada de penya-segats i vegetació exuberant, aquesta platja ofereix un ambient tranquil i relaxat. Aquí podràs gaudir del sol, nedar en aigües clares i explorar els senders que envolten la costa.

Cala Sa Tuna

Cala Sa Tuna



Una altra joia amagada a Begur és l'encantadora Cala Sa Tuna. Aquesta petita cala d'aigües tranquil·les i sorra daurada us ofereix l'oportunitat de submergir-vos en un paradís natural. Les seves pintoresques cases de pescadors i el seu entorn rocós creen un ambient pintoresc i acollidor. Gaudeix d'un dia de tranquil·litat, pren el sol i delecta el teu paladar amb deliciosos plats de marisc als restaurants locals.

Platja de Tamariu

Platja de Tamariu



A la localitat de Palafrugell, es troba la bella Platja de Tamariu. Aquesta platja de sorra fina i aigües cristal·lines us convida a relaxar-vos i gaudir de l'entorn costaner. Al llarg del passeig marítim, trobareu una varietat de restaurants i bars on podreu assaborir la deliciosa gastronomia local. També podeu explorar els senders propers que ofereixen vistes panoràmiques de la costa.

Cala Montgó

La cala Montgó des de la punta Ventosa - EP



Si ets amant del busseig i l'snorkel, no et pots perdre la Cala Montgó a l'Escala. Aquesta cala, envoltada de pins i penya-segats, acull una reserva marina amb una increïble diversitat de vida marina. Submergeix-te a les seves aigües cristal·lines i descobreix la bellesa submarina que s'amaga sota la superfície. A més, podeu gaudir de caminades pels senders propers que ofereixen vistes impressionants.

Platja d'Aro

Platja d'Aro - VisitCostaBrava



Si busques un ambient més animat, la platja de Platja d'Aro és la teva destinació ideal. Aquesta platja urbana, situada al cor de la Costa Brava, ofereix una àmplia gamma de serveis i activitats. Passeja pel passeig marítim ple de botigues, restaurants i bars. Gaudiu d'esports aquàtics, com l'esquí aquàtic o el pàdel surf, i relaxeu-vos prenent el sol en la seva àmplia extensió de sorra.

La Costa Brava ofereix una gran varietat de platges per a tots els gustos. Des de cales tranquil·les i amagades fins a platges urbanes animades, aquesta destinació mediterrània té alguna cosa per a cada viatger. Així que no esperis més, prepara la teva tovallola, protector solar i gaudeix d'un cap de setmana inoblidable a les platges de la Costa Brava.