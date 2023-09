Salou i Lloret s'uneixen a un club de municipis 'sol i platja' que avancen en els reptes del canvi climàtic

Salou / Flickr

Els vuit municipis integrats a l' Aliança de Municipis Turístics Sol i Platja (AMT) han celebrat una nova assemblea general en què s'ha posat en coneixement la feina i els projectes per fer front als reptes que suposa el canvi climàtic.

Així, Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, Sant Bartomeu de Tirajana i Torremolinos compten amb projectes transformadors que permetin avançar a cada municipi per a la millora de mobilitat urbana i serveis, així com sostenibilitat, que concorreran a les convocatòries obertes per la Secretaria dEstat de Turisme.

El president de l'AMT Sol i Platja i alcalde de Salou, Pere Granados, ha recalcat al si d'aquesta assemblea que "el canvi climàtic no només afecta les variacions de temperatures i episodis tempestuosos, també té a veure amb la gestió de l'aigua potable, manteniment de l'ecosistema o l'augment del nivell del mar”.

L'adopció de pràctiques sostenibles al sector turístic, com l'eficiència energètica, la gestió adequada dels recursos hídrics, la promoció del transport públic i el turisme responsable, pot reduir la petjada ambiental i augmentar la resiliència de les destinacions turístiques.

A més, Granados ha destacat que a l'assemblea que aquesta associació de municipis ha aconseguit molts d'aquests èxits en un treball conjunt que beneficia els veïns i veïnes de cada localitat.

Així mateix, l'AMT ha donat la benvinguda als nous grups de govern que se sumen a l'Aliança, destacant com a "primordial" l'objectiu de seguir avançant en la dinàmica de millorar aquestes destinacions i de coneixement del turisme i les característiques pròpies dels vuit municipis.