Veneçuela: primer comunicat de guerra

Com tothom sap, Veneçuela es troba, des de fa anys, submergida en un "mar de calamitats" que ha vingut evolucionant dramàtica i fins tràgicament. La "inexplicable" inacció del govern davant la crisi econòmica, social i política no augura cap millora.





Per contra, els anuncis de la nova devaluació del Bolívar i d'un augment de la repressió ens obliga a avaluar la situació actual com: "avanç cap a un genocidi calculat" .¡El govern ens ha declarat la guerra! El que està passant és això:





En l'econòmic:





La crisi hiper inflacionista s'accentua. El Bolívar ja s'ha devaluat 1 milió de vegades, la inflació aconsegueix valors anualitzats de 25.000%, i s'estima que serà de 200.000% al final de l'any.





El govern manté febrer taxes de canvi artificials de 6,30 i 93.000 Bs. Per dòlar, a les quals gairebé ningú té accés, mentre que al mercat negre el Bolívar es cotitza a més de 3 milions per dòlar. No obstant això, el govern ha reconegut un canvi de 2.200.000 per al canvi de divises provinents de remeses, mitjançant Cases de canvi autoritzades.





El comerç ha dolaritzat els preus seguint la pauta del mercat negre però l'escases ja assoleix valors de 75%. A això s'agrega el fet que el circulant en efectiu només representa menys del 2% del que es requereix, per la qual cosa la major part de les transaccions es fan per transferències bancàries o per via electrònica, gràcies als bancs que encara queden .





A més, l'estrepitosa caiguda de la producció petroliera a causa de la corrupció i la incompetència oficial, així com la pèrdua de mercats, les pressions dels creditors i la destrucció de l'aparell productiu agrícola i industrial, unit a la disminució de la capacitat de maniobra del govern, han col·locat la nostra economia en un curs de col·lisió.





En el social:





S'aprecia el creixent deteriorament dels serveis públics, especialment l'aigua potable, l'electricitat, el transport públic col·lapsat i la internet. En aquest últim aspecte cal destacar l'inici del procés de bloqueig d'internet.





Recentment el govern va bloquejar un grup de pàgines de pornografia i altres d'adversaris polítics. El procés va en augment i probablement, en poc temps, ens sumarem a la curta llista de països sense connexió.





També cal assenyalar la creixent campanya, primer de rumors i ara oficial, per la qual s'està organitzant l'ocupació d'habitatges que són propietat de les famílies que han abandonat el país i resideixen a l'exterior (prop de 1,6 milions de persones ).





També s'ha destacat el notable augment de la delinqüència. El robatori de parts d'automòbils i motocicletes, de telèfons mòbils i menjar s'ha intensificat. Així mateix, el nombre de robatoris a mà armada en habitatges i institucions com les universitats i empreses.





Però, sens dubte, la crisi social més greu s'expressa en l'àrea de la salut, amb un increment notable de casos de morbiditat i mortalitat per diverses malalties que afecta, especialment, a dones, nens i ancians.





Per exemple: el nombre de casos de malària a Veneçuela va augmentar de manera considerable. Entre 2015 i 2017 va passar de 136.000 casos a 406.289. Aquest increment es vincula principalment amb la migració de persones infectades, així com amb l'escassetat o el cost inassequible dels medicaments antimalàrics i el debilitament dels programes de control de vectors.





El risc de malària segueix sent alt, en particular per l'augment en el nombre de casos de malària en les zones frontereres, l'aparició de soques resistents als antimalàrics, la reintroducció de la transmissió local en zones anteriorment lliures de malària.





El xarampió s'ha propagat a 21 dels 24 estats del país i el Districte Capital.





Des del primer cas confirmat de xarampió al juliol del 2017, s'han registrat 2.285 casos, dels quals 1.558 van tenir lloc el 2018. S'han notificat casos de xarampió al Brasil, Colòmbia i Equador relacionats amb la migració de veneçolans.





A més, s'ha informat sobre morts a les comunitats indígenes de l'estat Delta Amacuro (33 morts), prop de la frontera amb Guyana.





Entre els nombrosos factors que incideixen en aquesta situació, es troben: 1) una cobertura de vacunació insuficient; 2) un sistema de vigilància inadequat; 3) la demora en l'aplicació de mesures de control; 4) l'escassa capacitat per aïllar els pacients i manejar els casos de manera adequada; i 5) l'intens moviment transfronterer.





En els últims anys, s'ha registrat un important brot de diftèria. El primer cas es va detectar el 2016 i ja per al 2018, s'han notificat un total de 1.716 casos. La taxa de letalitat acumulativa és de 14,7%.





D'altra banda, el nombre de casos nous d'infecció pel VIH va augmentar 24% entre el 2010 i el 2016. Uns 69.308 dels 79.467 pacients amb infecció pel VIH registrats no estan rebent tractament antiretroviral. Quinze dels 25 medicaments antiretrovirals han estat esgotats per més d'un any. També hi ha poca disponibilitat de medicaments per tractar les infeccions oportunistes i les coinfeccions.





Alhora, el nombre de casos de tuberculosi va augmentar entre el 2014 (6.063) i el 2016 (7.816). Segons informes preliminars del 2017, s'han registrat 10.185 casos, amb una taxa d'incidència de 32,4 per 100.000 habitants, la meitat en el Districte Capital i altres quatre estats. Els reclusos (15,7%) i els pobles indígenes (6,8%) són els més afectats. La recent escassetat de material de laboratori ha afectat la capacitat de diagnòstic de la tuberculosi.





Finalment, la pèrdua progressiva de la capacitat operativa del sistema nacional de salut en els últims cinc anys es va intensificar al 2017-18, cosa que ha afectat la prestació de l'atenció de salut gratuïta i l'accés gratuït als medicaments.





Molts hospitals funcionen en condicions extremadament difícils, i es calcula que uns 22.000 metges han migrat fora del país (33% dels metges que hi havia al 2014). De manera anàloga, uns 6.000 bioanalistas i tècnics de laboratori i entre 3.000 i 5.000 infermers han sortit del país.





En el polític:





El desmantellament de la dirigencia opositora constitueix l'element més notable, tot i que cal assenyalar els primers signes d'autogestió del poble opositor en la seva lluita.





Diversos gremis, així com les universitats nacionals, organitzacions comunitàries i diverses ONG han protagonitzat protestes i organitzat aturades escalonats que comencen a expandir-se i apunten cap a aturades indefinits i fins a una vaga general.





Per la seva banda, el govern respon amb l'anunci que hi haurà més repressió apel·lant a una crida de lleialtat a les Forces Armades (acompanyat, per cert, amb un augment salarial de 2.450%).





Les tensions entre els grups governants s'han fet òbvies i els plets estan a l'ordre del dia, la qual cosa ha reforçat la percepció que tenim del seu tarannà patològic; "... la revolució l'hem fet per amor al meu pare ... per venjar la seva mort".





Pel internacional:





L'increment de les sancions a funcionaris del govern acusats de corrupció, rentat de diners, tràfic de drogues i crims de lesa humanitat per part dels governs dels EUA i la UE, ha fet efecte en la coherència interna del govern veneçolà, i incrementat els conflictes, alhora que les decisions dels organismes internacionals i de l'OPEP han fet la seva contribució a la debacle interna.





Mentrestant, la gent pateix i pateix, però també s'organitza i lluita. ¡Clarejarà i veurem!