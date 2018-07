Donatius per assistir a l'Olimpíada Iberoamericana de Biologia

Els quatre alumnes de segon de batxillerat, que han estat seleccionats per representar Espanya en l'Olimpíada Iberoamericana de Biologia, estan sense recursos per viatjar aquest proper mes de setembre a l'Equador, que és el país amfitrió.





En altres anys el Ministeri d'Educació es feia càrrec d'aquestes despeses, però aquest any, donada la rapidesa del canvi de govern, ni l'equip anterior va tenir la previsió de fer-ho a temps, ni l'equip actual ha tingut temps d'estudiar el problema i prendre una decisió.





Ens hem dirigit a les universitats, els col·legis oficials de Biòlegs, a les comunitats autònomes dels quatre alumnes i a altres institucions, però malgrat les ajudes que ja ens han proporcionat, no hem recollit prou, uns vuit mil euros. Per això s'ha organitzat una campanya telemàtica de micromecenatge: "Ir a Olimp. Iberoamericana Biología". Es poden fer donatius a partir de 5 euros.





Amb aquesta campanya esperem aconseguir els recursos necessaris per a premiar l'esforç realitzat per aquests alumnes i per aconseguir que el nostre país pugui seguir participant un any més en aquestes olimpíades.





Convé saber que Espanya va ser un dels països que més va col·laborar en iniciar aquestes olimpíades l'any 2007 i que és un dels països que millors resultats ha obtingut. Concretament els nostres alumnes, en els onze anys ja transcorreguts, han guanyat 6 medalles d'or, 15 de plata i 16 de bronze. Per això ens atrevim a demanar aquests ajuts.