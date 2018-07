Així d'espectacular sona el planeta Saturn

Estudiant dades de la desapareguda sonda Cassini de la NASA s'han pogut estudiar una interacció sorprenentment poderosa de les ones de plasma que es mouen des de Saturn a la seva lluna Encélado.





Els investigadors van convertir l'enregistrament d'ones de plasma en un arxiu d'àudio que podem escoltar, de la mateixa manera que una ràdio tradueix les ones electromagnètiques en música, deixant aquest impressionant àudio:





Crèdits: NASA / JPL-Caltech / University of Iowa





Igual que l'aire o l'aigua, el plasma (el quart estat de la matèria) genera ones per transportar energia. L'enregistrament va ser capturada per l'instrument Ràdio Plasma Wave Science (RPWS) el 2 de setembre de 2017, dues setmanes abans que Cassini es submergís deliberadament en l'atmosfera de Saturn.





També vam poder escoltar el pas de la sonda a través de la bretxa entre Saturn i els seus anells el 26 d'abril de 2017. RPWS va detectar els cops de centenars de partícules dels anells per segon quan la sonda va creuar el pla dels anells principals de Saturn .





Crèdits: NASA / JPL-Caltech / Universitat d'Iowa





Quan les dades RPWS es converteixen a un format d'àudio, les partícules de pols que colpegen les antenes de l'instrument es poden escoltar, deixant un fascinant àudio. El que s'ha pogut comprovar és que en aquesta zona hi ha poques partícules amb el que no s'escolten grans pics de xocs de petites partícules.





La sonda Cassini i el planeta Saturn, crèdits: NASA





Els sons en altres planetes:





La sonda Juno de NASA en el moment de màxim acostament al planeta Júpiter va registrar dades en creuar la magnetosfera del planeta, convertint aquests en àudio vam poder escoltar els primers sons del planeta. Les dades es van prendre quan la sonda va creuar l'anomenat arc de xoc del planeta gegant gasós el 24 de juny de 2016, i va entrar en la magnetosfera de baixa densitat, el 25 de juny. El podeu escoltar en el següent vídeo:





Crèdits: ESO, ESA / HUBBLE, NASA & Space.com





Per saber-ne més: saturn.jpl.nasa.gov









Article original publicat en Universo Blog .