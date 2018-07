Els jutges alemanys posen en dubte la justícia espanyola

Carles Puigdemont i els exconsellers fugits (Europa Press)





La UE porta temps sent qüestionada per moltes de les seves polítiques. El tracte desigual del que són objecte alguns dels països membres com Itàlia, Grècia i Espanya són més que evidents. El problema de l'emigració s'ha convertit en una de les principals qüestions per a aquests tres països. Però sembla que aquesta situació només afecta aquests tres països i no a tota la UE. L'arribada continua de persones a les costes gregues, -ara en menor mesura pel pagament a Turquia -, italianes i espanyoles és només un problema per a les autoritats d'aquests països. No és així, és un problema del conjunt de la UE. El que passa és que alguns dels països, passen del tema. Una qüestió que segueix llastrant la greu situació i a la qual cal posar solució immediatament: No hi ha països de primera i de segona. No es poden permetre aquests greuges.





En els darrers temps, amb la situació de Catalunya, i més concretament amb els polítics fugits, s'ha tornat a posar de manifest que la UE pateix de mala salut.





Brussel·les, capital de la UE, primer lloc de residència dels exconsellers i president fugits, ha posat totes les pegues perquè aquests siguin extradits a Espanya per ser jutjats. A Alemanya el tema de Puigdemont no ha anat millor. El tribunal superior de l'Estat alemany de Schleswig-Holstein (un TSJ regional) ha dit que només extradirà a l'expresident per malversació de fons. La resta dels delictes dels quals se l'acusa no estan contemplats, els nega. Aquest tribunal no hauria de ser competent, a Espanya no ho seria, per portar el cas. S'ha excedit en les seves competències amb l'euroordre sense que ningú hagi posat de manifest res en contra seu. Què està succeint a la UE? Aquesta és una mostra més que la viabilitat de la mateixa està en dubte. Per a què serveix llavors? Per seguir marcant la discriminació que pateixen alguns països? Què farà el govern de Pedro Sánchez quan Alemanya nega al poder judicial la seva capacitat per jutjar i posa en dubte la democràcia espanyola?





Els jutges regionals alemanys no han de qüestionar al jutge Llanera, sinó que han de lliurar a Puigdemont perquè sigui jutjat. La competència de decidir si els delictes dels quals se l'acusa són certs o no és qüestió dels tribunals espanyols, no dels alemanys. És un tema intern d'Espanya. Si la situació fos al revés Alemanya posaria el crit al cel.





Amb aquest panorama, la visió que molts ciutadans tenen és la de que Espanya, un cop més, està sent vexada per un país membre de la UE, el que deixa en molt mal lloc al Govern de Sánchez, abans de Rajoy. O els tractes diferencials canvien i tots els països a més de tenir les mateixes obligacions tenen els mateixos drets, o la UE seguirà en aquest procés de declivi que va iniciar fa ja algun temps. Les veus discrepants són cada vegada més i els euroescèptics van guanyant terreny; una qüestió que hauria de ser altament preocupant per als dirigents de l'Europa comunitària.





O es prenen mesures urgents o el tinglado europeu, com el Titanic, acabarà enfonsant-se.