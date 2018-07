Cs vol celebrar un ple monogràfic sobre la convivència entre catalans

El grup de Cs al Parlament ha registrat aquest dimecres una sol·licitud a la Cambra per la qual demana celebrar el ple monogràfic "sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència entre catalans" abans d'acabar el període de sessions, és a dir, al juliol.





En el document recorden que el seu grup té majoria suficient per exigir la celebració d'un ple monogràfic i que així ho van fer el 13 de juny de 2018.





"La substanciació d'aquest debat és obligatòria i s'ha de fer dins de l'actual període de sessions que finalitza el 31 de juliol de 2018", exposen en el seu document.





Segons el reglament de la cambra, el president té l'obligació de convocar el ple dins el període de sessions i per això demanen substanciar el ple abans de les vacances.





El ple s'hauria d'haver celebrat aquest dimecres i dijous, però la falta d'acord de la Mesa sobre com aplicar la suspensió de sis diputats independentistes dictada pel Tribunal Suprem ha provocat que el president del Parlament desconvoqui la sessió .





"Les discrepàncies entre els grups parlamentaris que donen suport al Govern no són excusa ni justificació per denegar o cancel·lar d'arrel els drets i facultats que aquest grup parlamentari exerceix en interès del conjunt de catalans", critiquen.





Fan referència al desacord generat quan JxCat ha tractat de modificar la proposta del president del Parlament, Roger Torrent, que apostava per substituir els diputats suspesos per altres diputats del seu grup, sense retirar l'acta, per no alterar les majories parlamentàries.