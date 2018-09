El sector del dron espanyol

Dron, una aeronau no tripulada. En principi, podria semblar que no són més que joguines cares per realitzar impactants fotos aèries, però ja l'exèrcit dels EUA va descobrir a principis d'aquest segle la seva mortífera utilitat com a armes per atemptar amb precisió contra els líders d'al-Qaida a l'Afganistan.





Mas els drons no es queden amb la imatge de bombes teledirigides; seva utilitat es multiplica dia a dia des de camps tan diversos com el transport de mercaderies i la prospecció minera, per posar dos exemples. O el subministrament de connectivitat sense fils després d'una catàstrofe natural, com va fer l'aeronau Flying COW a Puerto Rico al setembre de l'any passat després del pas de l'huracà Maria.





Els vents deslligats van arrasar amb la infraestructura elèctrica i de comunicacions de l'illa deixant incomunicada a la població. Per restablir el servei el més ràpid possible, l'operadora AT & T va utilitzar el dron Flying COW que emetia senyals de comunicacions mòbils fins a quaranta quilòmetres en totes les direccions, de manera que res més encendre'l, la gent va començar a connectar-se recuperant la comunicació. Era com una torre de telefonia mòbil volant.





El model utilitzat a Puerto Rico era un petit helicòpter dissenyat per oferir un servei ràpid de connectivitat a un reduït nombre de persones.





No obstant això, Art Pregler, responsable dins d'AT&T del programa de sistemes voladors no tripulats, ja està experimentant amb helicòpters més grans, amb rotors de més de dos metres, per oferir connectivitat a grups grans, per exemple, en un festival de música.





HOSPITALS





Els drons també ajuden a salvar vides. L'empresa nord-americana Zipline ha creat un servei de transport aeri per als hospitals de Rwanda en col·laboració amb el govern d'aquest país. Les seves aeronaus porten sang i plaquetes per a transfusions a vint-i-un hospitals dispersos i allunyats, reduint el temps de lliurament de diverses hores a uns quinze minuts de mitjana, una espera que pot determinar la vida o la mort del pacient.





A Espanya, al juny de 2018 l'Agència Estatal de Seguretat Aèria té registrats a 3.193 operadors habilitats per manejar drons, gairebé un 50% que fa un any, el que dóna una idea del ritme de creixement d'aquest sector, tot i que encara està donant els seus primers passos. La relativa joventut d'aquesta activitat al nostre país justifica la manca d'informació que existeix sobre l'estat de l'art. No obstant això, comptem amb un treball pioner en aquest camp que és el 1er baròmetre del sector dels drones a Espanya realitzat per ToDrone.





L'estudi, datat al desembre de 2016, està basat en una enquesta de més de 30 preguntes dirigides a un total de 400 panelistes professionals (empreses, operadors, pilots, etc.) seleccionats. Els resultats ofereixen un esbós del mercat dels drons espanyol.





El sector del dron està realment atomitzat doncs està compost majoritàriament per petites empreses i autònoms, que suposen en conjunt el 93% del total.





En concret, el 85% de les empreses té entre un i cinc treballadors. Per als autors de l'informe, l'escassa mida de les companyies limita seriosament la capacitat de creixement del sector i el poder dur a terme operacions de certa envergadura.





Seguint amb la caracterització de l'empresa espanyola de drons, el 90% de les mateixes realitza menys de cinquanta treballs aeris a l'any, és a dir, com a molt un servei per setmana. D'altra banda, el 60% es mou en mercats regionals i locals exclusivament, el que limita en gran mesura la cobertura dels serveis aeris oferts.





OCI I AUDIOVISUAL





Pel que fa a les principals àrees de negoci en què s'utilitzen drons, destaca amb diferència l'oci i l'audiovisual, que concentra el 45% dels treballs, seguit de lluny per la mineria i les infraestructures (16,9%) i per activitats relacionades amb l'agricultura i el medi ambient (14,5%). L'ús d'aeronaus no tripulades per al transport de mercaderies encara no té una presència significativa al nostre país (1,2%).





D'altra banda, l'enquesta posa en evidència que el finançament del sector és obertament insuficient i que al voltant del 80% dels negocis no ha rebut fons externs ni públics ni privats.





Pel que fa al volum de negoci, la cinquena part dels entrevistats va tancar l'any 2016 sense facturació de cap tipus i un 40% va facturar menys de 25.000 euros.





Es tracta d'una activitat que està donant els seus primers passos i a la qual li falta certa maduresa per demostrar la seva rendibilitat econòmica.





Pel que fa a les oportunitats de millora en el futur que contemplen els professionals per al sector dels drons, destaca la integració amb altres activitats i sectors, els desenvolupaments de R + D + I que arribin a mig termini i la professionalització de les operacions, així com dels tècnics i pilots a través d'una formació continuada i integral.