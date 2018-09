Junqueras no és Puigdemont

Les últimes enquestes de dos diaris -més propers a la dreta civilitzada que a l'esquerra- 'La Razón' i 'El Espanyol' de Pedro J., ens diuen que els partits espanyols no són capaços, a dia d'avui, de convèncer seu electorat natural perquè els votin majoritàriament. I com resulta que ningú pot governar per si sol, la desesperança ciutadana sorgeix de nou perquè a veure qui és el llest que posa d'acord a Ciutadans amb el PSOE de Sánchez o el PP de Casat amb la formació de Rivera, quan tots s'estan tirant els plats pel cap sense la més mínima concessió d'entesa a la veritat de l'oponent.





Si seguim així els nostres líders tornaran a mirar cap a les majories anti-naturals en lloc de deixar-se convèncer per la lògica de molts parlaments europeus del pacte i, per tant, del repartiment proporcional del pastís del poder. I com que la roda europea no deixa mai de rodar, fins i tot és possible que quan ens convencem que un mal pacte és millor que un gran desacord, arribem tard, perquè Europa ja navega en altres mars menys democràtics.





En aquest sentit caldrà prestar molta atenció a les eleccions de la molt civilitzada Suècia, que per defensar l'Estat de Benestar pot caure en mans de l'extrema dreta, enfonsant en aquesta tempesta a la socialdemocràcia que tant va cuidar Sven Olof Joachim Palme fins que el van assassinar allà pel ja llunyà 1982 -com passa el temps! -.





I mentre reflexiono sobre el que va significar per als socialistes espanyols la figura de Palme o la de Willy Brandt, llegeixo que Torra diu que l'única sentència justa per als seus polítics presos és l'absolució dels càrrecs que se'ls imputa per part de la Justícia espanyola .





Home, Honorable, a mi em sembla que, per ser justos, Junqueras no es mereix la mateixa càrrega penal que Puigdemont, ja que aquest va fugir del país mentre li recomanava als seus companys de Govern que dilluns havien de tornar al despatx oficial, cosa que diversos van fer, mentre ell se n'anava corrent a Brussel·les.





Detall de traïdor que ara recolliran els dos llibres que es van a publicar sobre el tema, no sé si amb el tac que li va sortir de l'ànima a Artur Mas quan va saber que se li havia escapat "l'hereu" o sense, però que deixa a les clares que la moralitat del líder d'Esquerra és una i la del Puchi una altra molt diferent i oposada. Un detall que no hauria de deixar indiferent ni a fiscals ni al Tribunal, com no ens ha deixat indiferents a molts catalans no independentistes.





Com el curs no ha fet més que obrir-se -per cert amb una entrevista "plana" de Sánchez a Pepa Bueno a la SER ¿on sinó? -, ja tindrem temps de comentar amb vostès. El que vagi succeint en "el paradís català" perquè ho jutgin.