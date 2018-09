Xavier Domènech se'n va de la política esgotat per les pressions

Ja es venia anunciant fa temps, no és nou que la reentré política es presenta com una muntanya russa, sense revisió prèvia. Ella ja s'ha cobrat la primera víctima: Xavier Domènech. Hi ha algun partit polític que des que el mariner Artur Mas dirigia el seu vaixell ple de promeses insensates, mentides camuflades i objectius impossibles cap a la terra promesa, com al seu dia va fer Moisès amb els jueus d'Egipte que els va portar fins a les portes de la Terra promesa, però ell no va poder gaudir-la, per mandat de Déu, que no hagi sofert de problemes interns i renúncies? Tots han tingut les seves mogudes, unes de més intensitat que d'altres.





No és nou, ni secret, que Domènech, que es va fer càrrec de Catalunya en Comú Podem fa tan sols cinc mesos, ha tingut complicacions amb les bases de Podem, a qui no acceptaven, però també amb la pròpia Ada Colau, la seva promotora i ara una de les seves detractores en "silenci". Sense oblidar les diferències amb alguns dels seus amics independentistes que li han anat distanciant. A això cal afegir la dedicació gairebé exclusiva a la política en detriment de la vida familiar. Això, al final, si no ets un polític professional passa factura. Això és el que li ha passat a Xavier Domènech, que un dia després de la tornada publica de Pablo Iglesias, el seu amic i valedor, ha decidit, via twitter, anunciar que deixa tots els seus càrrecs al partit, així com la seva acta de diputat, vaja, que deixa la vida política. Tornarà al seu lloc de docent? Ja es veurà. En més d'una ocasió s'ha penedit d'haver deixat el seu escó al Congrés dels Diputats. Allà hi havia molt millor, més visibilitat, millor tractat i menys enfrontaments amb els seus "amics".





L'INDEPENDENTISME SEPARA LES PERSONES





El dolent de la marxa inesperada de Domènech és que després dels conflictes i els "arranjaments" que Pablo Iglesias ha hagut de fer perquè fos el líder de Podem a Catalunya, resulta que a la primera de canvi agafa la de Villadiegos, cosa que vol dir que de nou el líder de Podemos, Iglesias torna a tenir un greu problema a Catalunya. Amb qui pot comptar per liderar el partit? No compta amb gent d'experiència, coneixements polítics, i visió de futur?





Iglesias i companyia han actuat com Othar, el cavall d'Àtila, de qui es deia que "on trepitja, no torna a créixer l'herba".





Amb el comiat a la francesa de Domènech qui liderarà el grup parlamentari? Quina estratègia i cap a on girarà el partit d'Igleisas&Colau? Ho sabrem molt aviat, la Diada és un aparador per saber si hi ha algun maniquí dels podemitas col·locat.





Que la tornada a la vida real no deixi fora de joc un polític que no ha sabut sortejar tots els obstacles que porta la vida política, els amics, la família i fins i tot els adversaris.





Bona tornada al món real i als problemes quotidians.