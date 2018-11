L'Indult, avui no toca

No acabem de ficar-nos en un embolic -em refereixo a la sortida de pota de banc del que resolt pels magistrats del Suprem sobre les hipoteques i la seva molt conegut pagament dels Actes Jurídics documentats per part dels ciutadans- i ja un altre líder polític treu el cap a l'horitzó per generar polèmica sobre l'indult dels presos del Procés sense que aquest s'hagi plantejat legalment, ja que el Judici encara no ha començat i s'ignoren les sentències.





Al Senyor Rivera li sembla que amb la que està caient, aquest és el moment ideal per a parlar d'aquesta mesura de gràcia a polítics presos, donant per suposat que els jutges ja els han condemnat i que el Govern de l'Estat vol indultar. I com pensa això, porta al Congrés un debat perquè el líder socialista a meta la gamba parlant d'una cosa que fins i tot és possible no sigui necessari plantejar-se.





No diré jo, que no sóc independentista declarat, que no sigui lícit parlar en completa llibertat sobre el procés, la possible sentència i fins de les maneres i maneres de resoldre un problema ja molt fora de control. Però, d'això al fet que un líder de l'oposició de per fet que hi haurà condemna i que els sociates i els podemitas actuaran, Déu sap quan, com una pinya per indultar gent ara a la presó, si o si, ia més fer-ho de manera oficial, li sembla a aquest periodista, que és una molt poc noble manera de posar la bena abans que es produeixi la ferida, amb l'única finalitat d'obtenir un "rèdit electoral" ara que entrem en una campanya electoral especialment longeva.





I és que quan els nostres polítics, siguin els que siguin, es juguen la seva cadira, la seva manduca o el que més els interessi partidàriament, els ciutadans estem irremissiblement perduts, perquè passem a ser un mer joguina electoral al qual cal omplir el cap, el tronc i les extremitats d'agulles de vudú, calentándole l'ànim perquè pugui equivocar greument quan li toqui votar.





Don Albert, els meus avis els dirigents de la II República espanyola, per Vè. Segurament els seus rebesavis, van indultar els presos catalans abans de la Guerra civil, i avui molts encara admirem la seva temprança, tant quan els van posar al carrer com quan també no els va tremolar el pols al ficar-los a la presó del Port de Santa Maria, segurament la presó més temuda i inhòspita en aquells durs anys. Llàstima que poc després, la traïció d'uns militars feixistes no permetés llarga vida a un govern legítim.





Sigui vosté. Doncs, prudent. Animeu-vos a explicar les gestes dels seus coreligionaris sense rubor, i sobretot, quan agafa l'avió, aconselli als seus escortes que no denunciïn els treballadors de Seguretat de l'Aeroport per escorcollar-, que els pobres a més de guanyar uns sous molt baixos, tenen una jornada molt complicada i estressant.





Senyor Rivera i Díaz, Vè. No ho dubti, té fusta de President de Govern ia més possibilitats de ser-ho, i si li treu una marxa a la seva velocitat oratòria, estic segur que li vindrà molt bé al seu target electoral.





El de l'indult, de moment, com diria el vell estrateg Pujol i Soley: "avui no toca", és massa aviat. D'això ja es parlarà, si cal, Déu no ho vulgui.