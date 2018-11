Que el ministre Borrell encapçali les llistes europees del PSOE o és un globus sonda dels que volen treure-se'l de sobre dins del Gabinet Sánchez, o és una notícia falsa-suggeriment dels que també volen carregar-se'l, perquè ha demostrat ser el gran tallafoc constitucional dels interessos independentistes.





I tu, què opines, periodista? Em mullaré. Vist que l'interessat ha estat ja President del Parlament Europeu, i que no sembla estar per la labor d'encapçalar cap llista electoral, les dues possibilitats de separar el líder polític català del seu actual comès coincideixen sospitosament a la mateixa finalitat, i per tant són dues parts simètriques del mateix full de ruta.





Per això, no és estrany que pensem que, algun o alguna de les persones que se senten amb el jacobí a la taula del Consell de Ministres o comparteixen cafetó amb ell, a Ferraz de pasqües a rams, treballin en l'assumpte comú en companyia d'ideòlegs del Procés, als quals Borrell els cau com una amanida de bruños amb desembussador líquid.





Borrell molesta i molt. És útil per a Sánchez, ningú ho dubta, però té massa prestigi i personalitat com perquè l'inquilí de la Moncloa no corri perill de manca de protagonisme en segons quins temes, especialment en els que xoquen frontalment legalitat constitucional i frontisme independentista. Cuidadín, cuidadín.





Per això cal suposar que el President del Govern podrà dilatar el que ell consideri oportú el gran moment de mullar-se en públic a favor de la causa que ell realment defensi al monotema català, però el dia de la veritat arribarà irremissiblement per molt que s'estiri el rellotge institucional. Llavors sabrem tots de què va la cosa judicial i política socialista que pretén el Senyor Sánchez.





Mentre esperem, el tema de Borrell sona estrany i fa olorar que fins i tot l'aroma a la sala d'espera monclovita és a banya cremat.





Consell? Borrell, no et fiïs de Sánchez.