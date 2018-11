Gairebé 4.000 llibreries a Espanya celebren aquest divendres 16 de novembre el Dia Internacional de les Llibreries. La Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (CEGAL) organitza aquesta festa anual amb diferents activitats i descomptes del 5 per cent en la compra de llibres.





Per commemorar aquest dia, et recomanem els següents títols:





A MERCED DE UN DÍOS SALVAJE





Hi ha històries que t'atrapen sense saber que això pugui succeir. Andrés Pascual, natural de Logronyo i advocat, se sentia atret per l'escriptura i ha acabat escrivint llibres que l'han portat a guanyar el Premi de Novel·la Històrica Alfons X el Savi per la seva anterior obra 'Raj' i deixar l'advocacia. Ara torna a la Rioja, la seva terra, on s'ambienta el seu nou llibre 'A mercé de un Dios salvaje' (Espasa) i aconsegueix atrapar el lector.





















DÍAS QUE VALIERON LA PENA





La periodista i escriptora Ana Basanta debuta a la novel·la amb 'Días que valieron la pena' (Editorial Tandaia) , una història de passió i desamor ambientada a la selva colombiana el 2006. L'obra, que és el cinquè llibre de Basanta i el primer de ficció, narra la gira de la jove Laura Pérez Castro per les comunitats camperoles a la zona del Magdalena Medio, amb motiu d'un estudi sobre els desplaçats a Colòmbia.









LA DERROTA DEL VENCEDOR





El professor en Ciències Polítiques i expert en terrorisme Rogelio Alonso ha estat molt polèmic pel seu llibre 'La derrota del vencedor. La política antiterrorista del final de ETA '(Alianza Editorial) . Segons ell, perquè diu el que va succeir i ho demostra amb documentació inèdita a la qual ha tingut accés; per a altres, segueix llançant un discurs revengista al voltant del conflicte d'ETA.









L'EPIDÈMIA DE LA PRIMAVERA





Empar Fernández retrata en la novel·la 'La epidemia de la primavera' (Suma) el conflicte social que va viure Barcelona el 1918 a causa de la fam i l'encariment dels aliments, així com l'aixecament de les dones de l'època. En paral·lel, narra el desastre humà de la Primera Guerra Mundial i com la grip va devastar Europa.









NO LLORES QUE VAS A SER FELIZ





L'antropòloga Neus Roig ha convertit una exhaustiva tesi sobre els nens robats a Espanya entre 1936 i 1996 en el llibre 'No llores que vas a ser feliz' (Ático de los Libros) , en el qual documenta les il·legalitats comeses per religioses i metges.