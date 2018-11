Guia per observar el cel nocturn

El fascinant cel nocturn / CC0





Mirar el cel i descobrir les estrelles és meravellós, saber que aquestes observant i viatjar entre les estrelles és molt senzill i espectacular, en aquesta entrada us donaré una senzilla guia per començar a apreciar les estrelles i diversos recursos per començar a observar, però primer una mica d'història ...





Des de l'antiguitat l'ésser humà ha tractat de descriure i estudiar el cosmos, milers de punts brillants els envoltaven cada nit, els observaven, els estudiaven i van arribar a descobrir coses grandioses a simple vista. Per exemple fa 2200 anys, Eratòstenes va determinar, a partir de les ombres que projectaven els objectes en dos localitats diferents i molt allunyades, la circumferència de la Terra (40.000 km) ... fa 2200 anys! ...





Carl Sagan en la seva fabulosa sèrie COSMOS explicant com Eratòstenes va aconseguir mesurar la circumferència de la Terra.





Aristarc (310 ac-230 ac), proposa al Sol com a centre del sistema planetari, com veieu 300 anys abans de Crist ja es pensava que el centre del sistema solar era el Sol. Després van arribar segles en què l'obscurantisme va eclipsar aquestes idees i no va ser fins a l'època del renaixement quan la percepció del món va canviar i ens vam adonar que no som el centre del món, sinó una simple gra de pols a l'oceà còsmic.





Però les estrelles seguien observant, milers de puntets brillants movent-se en el cel, calia donar nom i forma a tanta estrella. Caldria crear constel·lacions, això és simplement agrupar estrelles properes a la volta del cel en una determinada forma, agrupacions en què les estrelles no tenen cap relació entre si, tan sols el prop que estiguin des de la nostra perspectiva. I això va començar a fer-ho l'astrònom grec Ptolomeu en l'any 150 dc arribant nomenar un total de 48 constel·lacions, el nombre va anar augmentant a causa de navegants i dissenyadors de mapes celestes.





Els navegants van trobar noves constel·lacions en els seus viatges per l'oceà, i els dissenyadors de mapes celestes van ser omplint buits entre constel·lacions amb noves constel·lacions. Altres astrònoms van inventar constel·lacions per omplir buits entre les figures reconegudes pels grecs, va ser d'una manera arbitrària i així es va quedar en el cel, les constel·lacions no tenen els mateixos límits. Actualment tenim 88 constel·lacions adoptades oficialment per la International Astronomical Union (IAU) el 1930.





Les constel·lacions són útils perquè faciliten la localització de les estrelles i els camps celestes i ajuden a la navegació.









Els catàlegs estel·lars són mapes en què es representen les posicions de les estrelles, nebuloses i altres objectes celestes d'acord amb les seves coordenades en el cel i per un instant donat que es coneix com l'època del catàleg. En aquests catàlegs les estrelles s'identifiquen segons la seva brillantor per les lletres de l'alfabet grec. Podeu comprar un planisferi per anar reconeixent les constel·lacions, o simplement utilitzant aplicacions mòbils que simulen el cel. També hi ha programes molt bons per a ordinadors com és el cas del programa Stellarium.





Un cop identifiquem les constel·lacions us recomano primer adquirir uns prismàtics i sí us agrada el que veieu comprar un telescopi, us deixo dos enllaços sobre aquests dos instruments:





Ús de prismàtics





Tipus de telescopis





El cel va canviant a causa del moviment de translació de la Terra al voltant del Sol, tenim cels diferents segons l'estació de l'any. I al llarg de la nit les estrelles van canviant de posició al cel a causa de la rotació de la Terra.





Les constel·lacions ens poden ajudar a orientar-nos, sempre clar ... que estigui clar :-). Per exemple per a l'hemisferi nord a partir d'una sola constel·lació podem trobar el Nord i des d'aquí al Sud, Oest i Est, el mètode és molt senzill. Primer hem de trobar l'Óssa Major, aquesta constel·lació és molt fàcil de trobar per la seva característica forma. Té forma de cucharon, paella o carro. Explicarem una mica que és l'Óssa Major:





L'Óssa Major, també coneguda com el Carro Major o la Hèlix, és una constel·lació visible durant tot l'any en l'hemisferi Nord. Entre els aficionats se li coneix amb el nom de 'el carro', per la forma que dibuixen les seves set estrelles principals, tot i que ha rebut molts noms. És probablement la constel·lació millor coneguda, tant per la facilitat de recordar la forma del Carro com pel fet que la gent de l'hemisferi nord pot veure gairebé sempre.





També, les dues estrelles de la porció frontal del Carro apunten cap a l'estrella Polar a l'Óssa menor. Es compon tant de les set estrelles comunament conegudes com el Carro com d'una col·lecció d'estrelles més febles que formen el cap i els peus de l'Óssa. A part d'apuntar cap a l'estrella Polar, el final del mànec del carro pot seguir-se en arc cap a l'estrella Arcturus a Bootes. Si les dues estrelles que apunten cap a Polaris (estrella polar) se segueixen en direcció oposada, apunten cap a Regulus en Lleó.





A la cua de l'Óssa Major, hi ha una estrella anomenada Mizar que té gairebé enganxada a una altra, anomenada Alcor. Els egipcis feien servir aquestes estrelles per saber el grau de fiabilitat a l'hora de veure, es pot dir que va ser el primer "text psicotècnic de la Història", ja que els que les podien veure podien ser arquers.





Mizar i Alcor





Ja coneixem a la nostra amiga l'Óssa Major, ja que ara trobarem la Polar i per tant el nord: Simplement traçant al cel cinc vegades la distància entre les dues estrelles Merak i Dubhe, del cap del carro i cap a la direcció del dibuix :





I tenim l'estrella polar, així de senzill :-). Per tant trobarem fàcilment al Sud, Est i Oest.





¿I com trobem el pol sud del firmament? per a això cal viure cap a l'hemisferi sud de la Terra, us ho explico en la següent entrada:





El pol sud del firmament





Observant el cel descobrirem constel·lacions, estrelles meravelloses, planetes, veurem estrelles fugaces i observarem el pas de satèl·lits. Tot un espectacle i en llocs allunyats de la contaminació lumínica tot un somni. Gaudir de les estrelles !!





Us deixo un parell de vídeos sobre iniciació a l'astronomia i ús de Stellarium (simulador del cel):