Un treballador japonès denúncia al seu cap per obligar-lo a ficar la seva cara en una olla bullint

Un empleat japonès ha presentat una denúncia contra el president de la seva empresa, que el va obligar a ficar la seva cara en una olla de menjar bullint en una festa.





El vídeo de l'incident pres per dos telèfons mòbils mostra a un grup de persones en un restaurant de Tòquio al voltant d'una taula amb menjar i gerres de cervesa.





Un home el rostre no apareix en les imatges agafa la part posterior del cap de la víctima i la força perquè meta seva cara en una olla d'aigua bullint anomenada 'nabe' -o 'nabemono' -, que s'utilitza per cuinar carn i verdures.





El diari 'Mainichi' assenyala que l'incident va tenir lloc en una festa de cap d'any per a l'agència d'entreteniment MELM el 20 de desembre de 2015, informa 'Japan Today'.





Una imatge fixa mostra a la víctima de 23 anys, que no vol que es reveli la seva identitat, amb cremades extenses a la cara que van trigar un mes a curar-se. Des de llavors, ha patit seqüeles, indica el seu advocat.





Encara que l'incident va ocórrer fa tres anys, el seu advocat diu que encara volia que el president admetés que el que va fer va estar malament. El vídeo s'ha tornat viral i molts usuaris de mitjans socials s'han quedat commocionats.





Una altra persona qualifica l'acte com "horrible", afegint "el pitjor cap de la història". Altres comenten que el president hauria d'enfrontar càrrecs criminals per agressió, i un altre que la intimidació és una part arrelada de la cultura corporativa japonesa, recull 'The South China Morning Post'.





Al Japó no hi ha lleis que prohibeixin l'abús de poder per assetjament en el lloc de treball.





Un estudi realitzat el 2017 per la Confederació de Sindicats del Japó va revelar que el 30 per cent de les persones enquestades havien estat víctimes d'assetjament en el lloc de treball.