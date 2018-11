Gortázar imposa el seu equip a CaixaBank

L'equip gestor de CaixaBank va comparèixer a Londres per explicar el Pla estratègic dels propers anys. La premsa econòmica desitjava conèixer quines eren les intencions de l'Entitat per a una etapa en què els Bancs espanyols havien expressat la seva aposta per un BCE, que ara sí es disposa a pujar els tipus d'interès en el ja molt proper post-estiu del 2019, perquè segons diuen els experts la inflació ha pres un camí dirigit cap a la normalització.





En aquesta ocasió s'ha notat i molt que Gonzalo Gortázar ha començat a imposar el seu criteri tant en els canvis que hi ha hagut a la cúpula directiva com en les previsions que se'ns van ensenyar als periodistes. Va cridar molt l'atenció dels mitjans la molt calculada reducció de les oficines que Gortázar va estimar al voltant del 18%. Una línia vermella en la qual s'ha treballat molt dur en els últims exercicis, ja que en els mateixos es van tancar unes 900 oficines, deixant la xifra d'operativitat al voltant de les 4.461 sucursals. Amb les noves previsions es tancaran unes altres 820 oficines sense que els acomiadaments o jubilacions anticipades assoleixen aquest percentatge anunciat, segons van subratllar específicament els compareixents. Veurem si els sindicats es miren el pla amb la mateixa perspectiva, perquè la decisió és clau per al millor desenvolupament d'aquest Pla.





Els canvis que s'han introduït en el Comitè de Direcció no són de menor calat. Per ressumir-ho assenyalarem alguns: Maria Retamosa substitueix en Auditoria interna al directiu que Antoni Brufau va deixar en el càrrec. Una sortida que frega la coincidència amb l'escàndol del polígon Cobo Calleja, un assumpte delicat com pocs en què es van veure involucrades 10 sucursals de CaixaBank. L'arribada de la directora Retamosa és l'escenificació del feliç encaix d'una persona de la línia Gortázar.





També arriba a aquest Comitè Iñaki Badiola per fer-se amb el timó de la Banca Corporativa Internacional. Surt Tomàs Muniesa (Grup Assegurador) i les seves responsabilitats les exerceix a partir d'ara Javier Valle, Director General de Vida Caixa. El sector Assegurances esdevé estratègic de la mà d'un gestor tret pel mateix Gortázar de la competència, és a dir: del Banc Sabadell.





A Maria Victoria Matía (sistemes de pagament electrònic) la substitueix un altre nom propi, Iñaki Badiola, mentre Juan Gandarias se'n va de la Territorial de Madrid i s'asseu al despatx de la Direcció Executiva de finances personals (Consumer Finance). Finalment, la seguretat informàtica passa a ser gestionada per Alberto Rosa, procedent d'Accenture, marcant un nou rumb en la Seguretat interna.





Com es pot comprovar, els gossos de la premsa hem detectat gairebé a l'uníson que després de la seva arribada fa quatre anys a CaixaBank, el CEO de l'entitat ha donat un parell de passos cap endavant col·locant "els seus" en llocs molt destacats del Comitè de Direcció.

Per descomptat, el Pla estratègic parla i molt de la rendibilitat que es dispararia en tres anys fins al 12%. La venda d'actius danyats al Lonestar descarregaria la molt pesada motxilla immobiliària i deixaria a Caixabank amb tan sols un 20% de SERVIHABITAT, un alleujament financer sens dubte per a la gestió diària.





En aquest sentit, el President de Caixabank Jordi Gual va aclarir en la roda de premsa londinenca que "la gestió prudent dels riscos ha generat una filosofia en l'entitat que ha estat la guia a seguir durant els últims anys".

El controvertit ràtio passarà del 12 al 13%, la qual cosa per Gortázar lespermite mantenir els nivells de solvència de l'Entitat. L'objectiu per al benefici net superaria els 2.700 milions el 2021 i per això el payout (percentatge que es destina a dividend) caminaria pel 50% i la morositat s'estancaria en el 3%.





En línies generals, un pla estratègic ambiciós al qual només li falta l'acord final amb els sindicats i que el panorama polític actual no faci naufragar els esforços dels gestors de CaixaBank. El Brexit ja és una altra cosa.