Aquesta il·lusió òptica pot dir si ets vell o jove

El cervell humà és un instrument increïble. És el nostre òrgan més poderós. Ser capaços de processar informació a diferència d'altres espècies ens ha permès construir civilitzacions a tot el món i fins i tot realitzar les nostres primeres incursions en l'espai.





Però això no vol dir que els nostres cervells estiguin sempre en el punt.





Independentment del que intel·ligents que siguem, tots ens confonem de vegades sobre coses que semblen fàcils. Les il·lusions òptiques, com la del viral vestit, són un exemple perfecte d'això.





Una altra il·lusió òptica famosa, titulada "La meva dona i la meva sogra", un dibuix de WE Hill., Pot suposadament revelar l'edat d'una persona.





A la foto, la gent pot veure a una dona jove, que s'allunya, oa una dona gran que mira a l'esquerra.





Aquesta imatge es va fer famosa després de la seva publicació a la revista d'humor americana Puck en 1915.





Ara, un estudi anomenat Percepció of an ambiguous figuri is Affected by own-age social biases (Percepció d'una figura ambigua afectada per prejudicis socials de la pròpia edat), publicat a 'Nature', relaciona la percepció de la imatge amb l'edat.





Suggereixen que els joves tendeixen a veure primer a la dona més jove, mentre que els espectadors majors veuran a la dona gran.





L'estudi va incloure a 393 participants de diverses edats. Va revelar que el 10% més jove i el 10% més vell veien primer a la dona més jove ia la més anciana, respectivament. Això demostra que "els prejudicis de l'edat afecten la interpretació inicial d'una imatge a nivell subconscient".





I tu, què veus? Ets vell? ¿Jove? ¿Viejoven?