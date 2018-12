Veneçuela: Una nació que es dissol

La situació econòmica, social i política regnant, continua enrumbando al país per un curs de col·lisió, enmig d'un panorama cada vegada més fosc.





La hiperinflació, l'escases de productes alimentaris i medicines, el deteriorament dels serveis bàsics (aigua, electricitat, salut, transport, educació i internet), la disminució del temps de duplicació dels preus, continua i s'agreuja.





Les prediccions del Fons Monetari Internacional (FMI) sobre que la inflació podria assolir la xifra de deu milions per cent per a finals de l'any; que l'economia caurà més d'un 18% i que la producció petroliera podria reduir-se per cap d'any, a prop d'un milió de barrils diaris, s'han fet realitat abans del que s'esperava. Una situació sense precedents en la història de la nació.





La possible declaratoria de "fallida" i l'eventual tancament de l'empresa PDVSA, principal font financera de l'Estat, i la seva substitució per una mena de "Corporació Energètica" que inclouria a les empreses productores i distribuïdora d'electricitat, compliquen més les expectatives d'una solució a la crisi que vivim.





Com si això no fos suficient, han començat a fer-se evidents alguns signes de consolidació d'un procés de dissolució de l'Estat, entenent per "Estat", la conjunció de govern i societat.





L'element més obvi d'aquest procés, és el fet que prop del 60% de l'activitat econòmica comercial es realitza ara, per vies totalment informals, és a dir: vendes de carrer, vendes privades per persones que no estan registrades legalment, o per organitzacions promogudes pel govern per a la distribució d'aliments i estris de la llar. Per descomptat, aquestes vendes no generen impostos a pagar i no donen garanties del producte, pel que fa a origen, substitució per mal, qualitat i permissions.





Un altre signe preocupant és l'existència d'extenses zones del país, incloses àrees urbana, que es troben sota el control de grups irregulars, col·lectius armats, paramilitars, militars mateixos i delinqüents organitzats, on la institucionalitat no funciona i els irregulars imposen les regles. Allà, ocorren impunement, robatoris, assassinats, extorsions a comerciants formals, miners, camperols i empresaris o propietaris de finques, així com accions contra persones, especialment líders camperols, obrers o comunitaris que s'atreveixen a enfrontar la situació.





Recentment hem conegut la presència de contingents armats pertanyents a l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN) i de les Forces Armades d'Alliberament de Colòmbia (FARC) en territori veneçolà fronterer (Estats de Táchira, Zulia, Apuri, Amazones i Bolívar), els quals controlen extenses zones de la frontera i una part de l'activitat minera, especialment als Estats Bolívar i Amazones.





En dies passats, una acció de represàlia d'aquests grups guerrillers contra un destacament de la Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB) va deixar un saldo de 4 morts i 12 ferits entre els soldats veneçolans. Així estan les coses.





No sembla casual que algunes d'aquestes àrees sense control oficial, es corresponguin amb les "zones de pau" que el govern va decretar fa diversos anys amb el suposat propòsit de combatre la delinqüència i que ara estan en mans de 'màfies'.





Sumeu-hi la desaparició per 'tancament tècnic' del 50% de les empreses que existien en 2008; la reducció al 19% de les empreses d'alta producció, les quals operen avui per sota del 20% de la seva capacitat, i finalment, els cobraments il·legals a les carreteres als transportistes de productes del camp (entre 10 i 15% del valor de la mercaderia) o la simple confiscació d'una part dels productes que transporten, sota l'amenaça d'impedir-los transitar o decomisarle tota la mercaderia.





Afegiu vostè, el lliurament d'importants empreses bàsiques i estratègiques de la nació, a grups de poder nacionals vinculats amb interessos estrangers que imposen les seves pròpies polítiques al marge de les lleis nacionals; la virtual eliminació dels sindicats obrers, dels gremis professionals i de totes les instàncies de l'educació privada; la prohibició de les activitats de les organitzacions no governamentals (ONG) i d'altres organitzacions creades per la societat civil; l'organització territorial amb base en les 'Comunas', és a dir, la creació de l'Estat Comunal -¿nuevo Estat Feudal? - que s'aspira a consagrar en la nova constitució, i tindrem una mapa polític i social fet a la mida del govern autocràtic .





Sembla, doncs, que hi hagués la intenció de dissoldre l'estructura de l'Estat.





De fet, tot indica que el govern governa cada vegada menys. Els organismes oficials (ministeris, instituts i altres organismes) no tenen pressupost per a una altra cosa que no sigui el pagament de sous i salaris. No hi ha diners per a projectes, investigació, capacitació, manteniment i equipament, per citar només línies importants. Almenys, aquesta és la resposta del funcionariat quan se'ls demana explicació sobre l'incompliment de les obligacions i l'exercici de les competències que la llei els assigna.





El control total de les institucions i els poders públics (Fiscalia General, Tribunals de Justícia, Tribunal Suprem, Consell Electoral, Contraloría Nacional, etc.), ha donat la facilitat de la impunitat a aquest procés. Només queda l'Assemblea Nacional (el parlament veneçolà) encara en mans opositores, però potser no per molt temps.





La nova constitució, que la espúria ANC cuina en la foscor, probablement inclogui la seva eliminació o substitució.





Cap a on anem, doncs?





Per ara, només se m'acut pensar en la idea d'estar derivant cap a un "Estat Feudal del Segle XXI", on el país hauria estat repartit entre moderns senyors o grups feudals -la majoria militars i líders d'organitzacions delictivas- que governen al seu antull, que són els nous amos dels mitjans de producció, que tenen poder sobre la vida de la gent, i tot això amb l'anuència del govern central al qual mantindrien amb les seves aportacions. Un Estat de 'lleialtats per conveniència'.





La fi de l'Estat i la República?