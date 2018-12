El '58 bis' és un atemptat a la llibertat individual

Avui és un dia molt trist per a la llibertat individual al nostre país. Els polítics espanyols s'han tornat bojos i via BOE ens han encasquetat una llei que els permet ficar-se en la nostra intimitat per investigar les nostres idees i classificar-nos com si fóssim tomàquets, amb la miserable meta d'adoctrinar amb les seves respectives ideologies ara que estan buides de contingut ètic i social.





Com els explica el nostre diari: la nova llei orgànica de protecció de dades que permet als partits polítics demanar dades personals de les nostres opinions polítiques per a les seves activitats electorals entra en vigor aquest divendres 7 desembre, després de la seva publicació dijous al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





Així es recull en el nou article '58 bis' que estableix que "la recopilació de dades personals relatives a les opinions polítiques de les persones que duguin a terme els partits polítics en el marc de les seves activitats electorals es trobarà emparada en l'interès públic únicament quan s'ofereixin garanties adequades".





I a continuació els pregunto, un cop travessada la barrera de la nostra intimitat via llei orgànica, vostès es creuen que hi haurà algú amb el suficient poder per aturar aquest atropellament? Sí, és cert que Podem ha recorregut al Constitucional, cosa que els honra, però no els sembla que Socialistes, Populars i Ciutadans, a més de Vox, bloquejaran al Congrés i al Senat qualsevol possibilitat de rectificació?





Perdut per la infàmia el poder legislatiu, cal saber si el totpoderós poder judicial aguantarà el tipus i obligarà els partits, que es diuen democràtics, a fer marxa enrere, tot i que, després de la sentència de la Manada o el que ha passat amb el Suprem, a un li entra francament el dubte. Tant de bo aquesta opinió personal reporta en criteri equivocat, encara que molt em temo que la decisió presa sigui inamovible i ja només quedi lluitar al carrer, com ara fan els "armilles grogues" a França farts de tanta prepotència dels seus governants, o, potser , omplint la xarxa de protestes de la gent, quan s'adoni del gol que se li ha ficat per l'esquadra sense preguntar-se en un senzill referèndum.





En aquest país estan passant coses molt estranyes i a la llibertat individual se l'acaba de malferir amb unes conseqüències imprevisibles en el futur. Per als que som majors i per als que van donar la seva vida per la llibertat ni més ni menys que en una guerra civil, aquest '58 bis' és un insult d'una baixesa intolerable. La meva intimitat és meva, i el que jo pensi o senti no li interessa a cap partit polític. Us heu lluït i se us hauria de caure la cara de vergonya, si és que us queda algun, especialment els partits que antany van ser d'esquerres. Vosaltres creieu que a Dolores Ibárruri o Pablo Iglesias Posse els agradaria aquesta mamarratxada de articlet bis? Va, a rectificar, barruts...