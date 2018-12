La carta de Pedro a Quim

Hem sabut que el President del Govern del Regne d'Espanya li ha escrit una carta al sàtrapa que mal-presideix la Generalitat de Catalunya. Abans, aquestes coses s'arreglaven amb una trucada de telèfon, després de la qual, els caps de Gabinet es posaven en marxa i quadraven les dates i horari.





Ara, com aquests dos genis de la política no es parlen, es recorre al paper oficial i a un desdeny calculat, que en el cas català passa per fer una crida a Brussel·les abans de contestar. El periodista creu que l'entrevista se celebrarà passats els gestos despectius que encara s'han d'escenificar.





S'acosta el dia 21 i tots caminem preparant-nos per la possible emergència que se'ns ve a sobre. També els periodistes "de proximitat", perquè, amb els altres, els de les grans capçaleres no hi haurà problema, ja que els de la màfia del llaç saben perfectament que si els posen barreres, l'efecte multiplicador de les seves gestes bèl·liques no arribarà a cap part i el món no s'assabentarà de les seves accions de guerra.





Però clar, els que estem a plaça, no som el mateix. Ja saben vostès. La vella consigna del supremacista: "Fort amb els febles, i feble amb els poderosos". Així que als petits només ens queda tirar-li valor i cantar allò que taral·lejàvem quan érem nens, em refereixo als de la meva generació, naturalment: "Aquí t'espero, menjant un ou (o amb un parell d'ous en versió actual), patates fregides i un caramel ".

Que ve el Govern! Que hi ha consell de Ministres! Al final, la vergonya pròpia li ha pogut la por, la qual cosa ens sembla fantàstic. L'antic edifici de la Borsa li ha guanyat per la mà a Pedralbes. I diguin el que diguin uns i altres, si amb sis mil policies Pedro Sánchez no es pot reunir tranquil amb els seus ministres i ministres per anunciar la pujada de les pensions, és que el G-20 tampoc podrà celebrar-se a cap lloc del món.





Una altra cosa és que els del CDR's tallin la Jonquera, paralitzin els ports o no deixin volar als avions des del Prat. Si això ho aconsegueixen, és que cal trencar la baralla i prendre altres mesures per defensar la Democràcia espanyola i l'Autonomia catalana.





Com avui toca ser optimistes, intentem entre tots desinflar el globus i suposem que el dia 22 sortirà per Eivissa un sol primaveral i que cada un tornarem a les nostres coses mentre escoltem amb esperança als nens de Sant Ildefons cantant, com cada any, la Grossa de Nadal.





Que així sigui.