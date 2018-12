Sánchez negocia amb Torra en vigílies d'una altra insurrecció

Mentre Sánchez negocia reunir-se amb Torra a Barcelona el dijous 20 i Ábalos posa sobre la taula 200 milions en inversions en carreteres per endolcir l'àpat, Catalunya viu immersa en un procés insurreccional el plat fort serà la manifestació unitària convocada per al divendres 21 a les 18:00 amb el significatiu lema "21-d Enderroquem el règim del 78" ("21-d Tombem el regim del 78") que està previst que finalitzi amb una concentració a la Plaça de Catalunya. La convocatòria de lluita compta amb l'aval de les associacions secessionistes ANC i Òmnium Cultural, els respectius presidents, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, estan empresonats a l'espera de ser jutjats per rebel·lió al Tribunal Suprem. Les dues associacions porten mesos desenvolupant campanyes de desinformació per tots els racons de Catalunya per exigir "l'alliberament dels presos, exiliats i represaliats", i traslladant als ciutadans la falsedat que el nostre Estat és un Estat repressiu que, sovint, s'assimilen a la dictadura de Franco.





Entre les organitzacions que donen suport a la convocatòria hi ha els grups parafeixistes de caràcter urbà autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDR) que han protagonitzat accions violentes des de la consulta il·legal de l'1-O de 2017 i s'han enfrontat violentament als Mossos d'Esquadra a Barcelona, Girona i Terrassa en les últimes setmanes. Així mateix, s'han sumat la CUP i Arran que han realitzat accions violentes contra diverses seus del PP a Catalunya i contra els habitatges del jutge Llarena a Sant Cugat del Vallès i la Cerdanya. Finalment, cal no oblidar la Intersindical-CSC que ha convocat un cínic atur entre les 12:30 i 14:30 per aconseguir "un món laboral digne i un sistema de protecció social just". Vull recordar que el seu secretari general, Carles Sastre, membre de les organitzacions terroristes Exercit d'Alliberament Popular i Terra Lliure, va ser condemnat per l'assassinat de l'empresari Josep Maria Moltó al qual va adossar una bomba al pit.

A més del plat fort, hi ha diversos aperitius previstos per completar el menú insurreccional del 21-D. Els CDR planegen desconnectar Catalunya d'Espanya i lliurar la batalla urbana a Barcelona. En concret, han anunciat a les xarxes socials la seva intenció de prendre el control de punts estratègics a les fronteres de La Jonquera, Vinaròs i Aragó, els ports de Tarragona i Barcelona, els aeroports de Barcelona i Reus, l'autopista AP-7 a Girona i les vies de circumval·lació Ronda de Dalt i Ronda Litoral a Barcelona. Amb el lema "Ingovernables" animen als seus comandaments ( "qui no comparteixi la batalla, compartirà la derrota") a Barcelona a realitzar accions de protesta des de molt d'hora el divendres 21 al matí als voltants de la Llotja del Mar, el lloc elegit pel Govern d'Espanya per celebrar el Consell de Ministres. La Forja, organització juvenil que s'autodenomina "joventut revolucionària", proposa accions similars a les del moviment de les 'armilles grogues' a França per aturar Barcelona.





L'ANC ha cridat els seus socis a Instagram a sortir de bon matí cap a Barcelona per fer una concentració a les 9:00 a la Ciutat de la Justícia i a les 11.00 hores ha convocat un "consell popular de ministres" a l'estació de França, lloc molt proper a la Llotja del Mar. Universitats per la República, organització al front estava Elisenda Palazui abans de ser elegida presidenta de l'ANC, ha convocat una aturada a les Universitats catalanes entre les 10:00 i les 14:00 hores per "aturar el Consell i mostrar una vegada més que els estudiants són l'avantguarda de la lluita per garantir els drets civils i polítics".





Que amb aquest panorama, Sánchez estigui negociant reunir-se amb els que encoratgen i financen el procés insurreccional amb el descarat propòsit de mantenir-se a La Moncloa uns mesos més, constitueix un despropòsit que, lluny d'amainar els ànims, augmentarà la seva sensació d'impunitat i donarà ales a les feres. Ni els 80.000 milions del FLA ni l'aplicació timorata del 155 van permetre tan sols frenar el procés insurreccional ni posar límit a les falsedats que l'alimenten i el mantenen viu gràcies als formidables pressupostos que manegen les associacions (ANC, Òmnium i AMI) i els partits secessionistes (ERC, PDeCAT i CUP). Mentre no es desmantelli l'entramat administratiu-mediàtic-associatiu que el manté viu, el procés continuarà guanyant terreny. Cal aplicar l'article 155 per fer el que no es va fer fa uns mesos: assegurar que totes les administracions públiques catalanes, des del govern de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, els partits polítics i les associacions compleixen l'ordre constitucional i acaten les sentències dels Tribunals. No hi ha molt de temps per restablir la neutralitat de les institucions públiques i subvencionades. O el Govern d'Espanya es posa mans a l'obra immediatament, o els cadets ens veurem en la tessitura de seguir els passos de Boadella i de tantes altres persones i empreses que, abandonades a la seva sort per l'Estat espanyol, s'han vist obligades a marxar de Catalunya en les dues últimes dècades.